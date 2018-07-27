Госдума завершила самую продолжительную сессию с 1999 года. Выступая на ее закрытии, спикер Вячеслав Володин отметил, что весенняя сессия прошла в период, наполненный важными политическими событиями.

Госдума завершила самую продолжительную сессию с 1999 года. Выступаяна ее закрытии, спикер Вячеслав Володин отметил, что весенняя сессия прошла впериод, наполненный важными политическими событиями.ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫВо время продолжавшейся с января по конец июля сессии встране прошли выборы президента, Дума назначила премьер-министра и главуСчетной палаты, президент выступил с посланием Федеральному собранию. "Все это оказало влияние на повесткунашей с вами работы", – сказал Володин, обращаясь к депутатам.Как отметил спикер, прошедшая сессия была самойпродолжительной с 1999 года. Для решения стоящих перед депутатами задач былоувеличено количество заседаний и продлена работа до конца июля.Результатом стала не только исполненная текущая повестка, нои то, что депутатам удалось разобрать практически все законодательные завалы: из2020 законопроектов, лежащих в Госдуме с 1994 года, рассмотрено 1965 инициатив,принято 279 федеральных законов.Весенняя сессия началась 9 января, с этого момента депутатыпровели 48 заседаний, что является рекордным показателем за все время новейшейистории Госдумы. Дважды парламентарии собирались для заслушивания отчетаправительства и для утверждения на пост премьер-министра Дмитрия Медведева.Депутаты провели три правительственных часа: на Охотном Рядувыступали руководитель Федерального агентства по делам национальностей ИгорьБаринов, министр экономического развития Максим Орешкин и глава МинздраваВероника Скворцова.В весеннюю сессию Госдуме удалось реализовать значительнуючасть послания президента: из 67 законов приняты 44 документа. По словам спикераВячеслава Володина, осенью в планах рассмотреть еще 18 законопроектов, пятьинициатив парламентарии ожидают от правительства."Работа над законопроектами, которые реализуют послание,крайне важна", – подчеркнул Володин, отметив, что они направлены на реализациюмайских указов.Это рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции,снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизнисвыше 80 лет.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАВ весеннюю сессию Госдума ускорила повышение МРОТ. Важныйзакон, направленный на повышение доходов граждан и, как следствие, их уровняжизни, касался повышения минимального размера оплаты труда до уровняпрожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Инициатива была внесена в Госдумупрезидентом Владимиром Путиным.После принятия закона, суммарное повышение минимальнойзаработной платы составило 43%. Это решение так или иначе затронуло около трехмиллионов человек. Эксперты говорят, что повышение МРОТ может стать толчком дляроста всей системы оплаты труда. Ранее планировалась сравнять прожиточныйминимум и МРОТ с 1 января 2019 года.Пакет законов, защищающих права участников долевогостроительства, был принят депутатами после широкого обсуждения с участием застройщиков,экспертов, парламентариев и самих обманутых дольщиков.Нормативные акты вводятединую вертикаль органов власти, отвечающих за контроль в сфере долевогостроительства, а также устанавливают серьезные штрафы за непредоставление илинарушение порядка предоставления информации в Единую систему жилищногостроительства.Десятки тысяч людей, вложивших свои деньги в долевоестроительство, вздохнули с облегчением: принятые законы существенно повысят безопасностьвложенных средств, повысят надежность и привлекательность рынка жилищногостроительства, что в перспективе приведет к увеличению доступности жилья дляграждан.Один из законов вводит прямой контроль за текущейдеятельностью девелопера. Речь идет о том, чтобы строительная компаниясоответствовала определенным требованиям на входе в проект, а также соблюдалазаконодательные нормы каждый день своей деятельности.Депутаты продлили дачную амнистию. Принятый закон позволяетгражданам еще на протяжении двух лет оформлять в упрощенном порядке свои правана объекты индивидуального жилищного строительства. Впервые дачная амнистиябыла объявлена в 2006 году. За это времяграждане зарегистрировали в упрощенном порядке более трех миллионов домов.Продление амнистии еще на два года положительно скажется на динамике развитиячастного жилого сектора.Госдума также приступила к настройке пенсионногозаконодательства: депутатами был принят о совершенствовании пенсионной системы.Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальноеповышение уровня жизни граждан. До 24 сентября документ обсудят в регионах,депутаты выслушают мнение граждан и экспертов и только потом, с учетом замечанийи предложений, продолжат рассмотрение законопроекта.Документ преследует две цели: увеличить выплаты гражданампенсионного возраста и сохранить страховые основы пенсионной системы. В планахправительства – не только корректировка пенсионного возраста, но и постепенноеувеличение пенсии выше уровня инфляции. К 2024 году средняя пенсия в Россиидолжна составить 20 тысяч рублей.ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХВ весеннюю сессию Госдума и Совет Федерации смогли найтикомпромисс по вопросу деятельности контактных притравочных станций. Принятыйизначально закон о запрете контактной, а по сути – живодерской, притравки, сенаторыотклонили. Была создана согласительная комиссия верхней и нижней палатпарламента, которая выработала поправки в документ, устроившие и депутатов, исенаторов.В частности, удалось договориться о том, что подготовкаохотничьих собак должна вестись только с использованием ограждающей конструкциив случае, если дикое животное ограничено в возможности двигаться и обороняться.В итоге был принят закон, который регулирует натаскивание собак на дичь, делаетего более гуманным, исключая физический контакт между животными.ЭКОНОМИКА И БИЗНЕСВторая волна амнистии капиталов позволяет задекларировать ихв срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. По законам, принятыхГосдумой в весеннюю сессию, тем, ктопредставит декларации во время второго этапа декларирования, дадут возможностьуказать в документе не только счета в иностранных банках, открытые по состояниюна 1 января 2018 года, но и те, что были закрыты на дату предоставлениядекларации.Надо отметить, что первая амнистия проводилась в 2016 году,тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, темсамым избежав налоговых претензий и уголовного преследования. Правда, тогда еерезультаты оказались не слишком впечатляющими – налогоплательщики подали чутьболее семи тысяч деклараций.Госдума приняла революционный закон, который отменяет переходна онлайн-кассы для бизнеса с 1 июля 2018 года. В этот день все юридическиелица и индивидуальные предприниматели должны были перейти на онлайн-кассы.Однако бизнес к переходу оказался не готов. Реформа грозила обернутьсякатастрофой. Поэтому было принято единственно правильное решение – внестиизменения в закон и дать предпринимателям еще года на подготовку.Эти же поправки корректируют правила примененияконтрольно-кассовой техники. Теперь выдавать чек покупателю не обязательно поперевозке пассажиров с использованием турникетов и на борту самолета.Проверки бизнеса станут более прозрачными и понятными дляпредпринимателей. Весной был принят закон о государственном контроле. Экспертыполагают, что теперь давление на бизнес существенно уменьшится. Документформирует институт учета и оценки рисков, систему профилактики, направленную науход от репрессивных мер.В частности, в документе закрепляется, что текущие проверки(раз в три года) проводятся на основе ежегодного плана, формирование которогопроисходит во взаимодействии с органами прокуратуры. Они же дают добро и навнеплановые визиты проверяющих к предпринимателям. Действия проверяющих органовможно будет обжаловать.Закон, вызвавший много споров, Госдума приняла уже подзанавес весенней сессии. Речь идет о повышении ставки НДС с 18 до 20% с 1января 2019 года. Увеличение не коснется социально значимых товаров,коммунальных услуг и общественного транспорта. Для них будет сохранена льготнаяставка 10%.По данным Минфина, повышение налога принесет в бюджетдополнительные 633 миллиарда рублей. Средства будут направлены наздравоохранение, образование, развитие цифровой экономики и инфраструктуры, атакже на введение преференций для бизнеса.КОНТРСАНКЦИИВ приоритетном порядке Госдума рассмотрела законопроекты обответных мерах России на новые американские санкции, которые коснулисьроссийских бизнесменов и возглавляемых ими компаний. Депутаты решили защитить нашуэкономику и граждан страны. В процессе подготовки документов была проведенаактивная работа с экспертным сообществом.Принятый документ дает право президенту и правительствувводить те или иные ограничения. В первоначальной концепции шла речь о запретена поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров,технологического оборудования и программного обеспечения. В итоге было решеновычеркнуть из этого списка лекарственные препараты. При обсуждении правового актаотмечалось, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятиязаконопроекта.МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИМеждународное сотрудничество и развитие межпарламентскихконтактов остается одним из основных направлений работы Госдумы седьмогосозыва. В начале июня по инициативе Вячеслава Володина в Москве прошел масштабныймеждународный форум "Развитие парламентаризма".В работе площадки приняли участие 500 законодателей из 96стран мира. На мероприятие прибыли 15 парламентских делегаций, 19 из нихвозглавляли руководители законодательных органов, 15 – вице-спикеры. Крометого, в дискуссиях приняли участие 11 международных парламентских организаций.Среди них – ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентская конференцияБалтийского моря и другие.Одним из ключевых событий встречи стало выступление спикераГосдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул необходимость межпарламентскогодиалога, как базовой составляющей миротворчества. А количество участниковфорума и руководителей зарубежных парламентов подтвердило, что Госдумапользуется серьезным авторитетом на международной арене.РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИВ эту сессию в Госдуме был создан Совет по законотворчествус участием экспертов и представителей научного сообщества. Новый органзанимается аналитической работой, оценкой актуальных проблем российскогозаконодательства, а также подготовкой предложений по их решению. Также вкомпетенции членов Совета находятся вопросы общего повышения эффективностизаконотворческого процесса.Также в Думе была образована рабочая группа подиверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ее задачи входитанализ законодательства и выработка предложений по созданию условий дляперевода оборонки на гражданские рельсы.Уже за несколько дней до завершения сессии депутатыпреподнесли подарок всем иностранным болельщикам, побывавшим на чемпионате мирапо футболу. Госдума приняла закон,который разрешает безвизовый въезд в Россию до конца 2018 года для владельцев Fan ID – паспорта болельщика.