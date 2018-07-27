Компания Huawei намерена первой вывести на рынок смартфон со сгибаемым экраном, опередив Samsung. Как сообщает Nikkei со ссылкой на аналитиков и отраслевые источники, премиальное складное устройство может выйти в начале 2019 года.

Компания Huawei намерена первой вывести на рынок смартфон со сгибаемым экраном, опередив Samsung. Как сообщает Nikkei со ссылкой на аналитиков и отраслевые источники, "премиальное" складное устройство может выйти в начале 2019 года.Гибкую панель на органических светодиодах (OLED) для аппарата поставит китайская BOE Technology Group. В прошлом году эта фирма показала прототип OLED-панели, обладающей зигзагообразной формой, и объявила о наращивании темпов производства.По данным издания, объем первой партии "гнутых" смартфонов будет очень небольшим: от 20 до 30 тысяч штук, или даже меньше. Однако в Huawei и не планируют зарабатывать на этих устройствах деньги. Как говорят аналитики, идея состоит в том, чтобы обогнать Samsung, продемонстрировать свои технологические возможности, привлечь внимание отрасли и добится освещения со стороны СМИ.Samsung не отстает от конкурента. На этой неделе её "дочка" Samsung Display показала "небьющуюся" OLED-панель, которая уже прошла сертификацию Underwriters Laboratories (UL). В качестве подложки высокопрочный экран использует не хрупкое стекло, а укрепленный пластик, который позволяет ему оставаться гибким во время удара.Возможно, именно этот OLED-дисплей задействуют в 7-дюймовом сгибаемом смартфоне Samsung. Предположительно, гаджет, который сможет складываться пополам, как книжка, выйдет в начале 2019 года.∎СМИ: Huawei выпустит сгибаемый смартфон в ноябре читайте такжеКакую выгоду принесут потребителям гибкие смартфоны, пока непонятно. Из-за складного механизма или другой конструкции такие устройства наверняка будут толще и будут потреблять больше энергии ввиду наличия просторного экрана. Кроме того, "гнутые" аппараты потребуют адаптируемого пользовательского интерфейса, который должен будет быстро подстраиваться под изменяющиеся размеры экрана.