Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Причиной стало невыполнение ею критериев восстановления в правах. Об этом сообщил Руне Андерсен, являющийся главой рабочей группы по данному вопросу.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Причиной стало невыполнение ею критериев восстановления в правах. Об этом сообщил Руне Андерсен, являющийся главой рабочей группы по данному вопросу."Совет IAAF единогласно принял решение, что ВФЛА не восстановлена в правах на данный момент времени", — приводит слова Андерсена РИА Новости.Всероссийской федерации легкой атлетики вменяется в вину непризнание итогов расследования комиссии Ричарда Макларена о допинговых нарушениях, а также нерешенный вопрос с восстановлением деятельности РУСАДА.Напомним, что из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты вынуждены участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.