Появились новые подробности о состоянии певца Иосифа Кобзона. Как утверждают СМИ, прославленный артист не может дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Появились новые подробности о состоянии певца Иосифа Кобзона. Как утверждают СМИ, прославленный артист не может дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Состояние Иосифа Кобзона внушает серьезные опасения. По информации журналистов, Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Ранее выяснилось, что артист был госпитализирован еще 20 июля.В настоящее время он находится в реанимации отделения нейрохирургии. В больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое.