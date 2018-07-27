Стало известно, что Иосиф Кобзон попал в больницу в бессознательном состоянии. Легендарный артист находится в реанимации.

Стало известно, что Иосиф Кобзон попал в больницу в бессознательном состоянии. Легендарный артист находится в реанимации.Как компетентно передает телеграм-канал 112, Иосиф Кобзон был госпитализирован еще 20 июля. Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. Отмечается, что в больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии. Так, из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Сейчас состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое.Материал дополняется