Россия не собирается отказываться от доллара как универсальной резервной валюты, если этому не будет препятствовать Вашингтон, рассказал Владимир Путин, подводя итоги саммита БРИКС. В центре всех встреч было строительство нового справедливого миропорядка. Президент Путин затронул и тему отношений с Трампом.

Россия не собирается отказываться от доллара как универсальной резервной валюты, если этому не будет препятствовать Вашингтон, рассказал Владимир Путин, подводя итоги саммита БРИКС в Йоханнесбурге. В центре всех встреч было строительство нового справедливого миропорядка. Президент Путин затронул и тему отношений с Трампом.Фотографам этот снимок было сделать непросто — почти три десятка человек на групповом фото. Сразу видно, что БРИКС не закрытый клуб для избранных. К диалогу приглашают друзей и партнеров."Преимущество БРИКС заключается в том, что здесь гораздо меньше бюрократии, чем во многих других подобных объединениях. Все вопросы решаются с полным уважением к интересам всех участников этой организации. Увеличивать сейчас формальное число членов БРИКС пока мы не планируем, но это не значит, что организация является закрытой, что двери закрыты — нет, просто это вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно как следует это проработать", — заявил президент России Владимир Путин.Тем более, что к диалогу открыты. Не упуская момента, лидеры общаются друг с другом на ногах. Этот саммит в ЮАР отличает большое число приглашенных из соседних африканских стран."Россия всегда уделяла приоритетное внимание развитию отношений с государствами Африки. Эти отношения основываются на многолетних традициях дружбы и взаимопомощи. Мы прорабатываем идею проведения саммита Россия-Африка с участием глав африканских государств", — сообщил президент РФ Владимир Путин.Владимир Путин отметил, что за прошлый год товарооборот России с африканским странами вырос на 25 процентов. Рынок континента вообще один из самых динамично растущих. Приглашенным на БРИКС лидерам Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Зимбабве явно приятно партнерство с клубом ведущих экономик мира."Когда мы вернемся к себе домой, мы вернемся с ощущением, что в будущем всех нас ждут лучшие дни в духе солидарности и справедливости", — объясняет Роберт Мугабе, президент Зимбабве.Африканские делегации, конечно, добавили красок в строгий дресс-код деловых костюмов: пестрые шарфы, галстуки, кто-то даже в шляпе пришел. Причем шли так неспешно, что почетный караул успевал заскучать — прямо на посту доставали телефоны, чтобы развлечься. Кому пришлось побегать, так это протокольным службам. В кабинетах то и дело менялись флаги для двусторонних встреч.БРИКС за диалог с похожими площадками. Именно поэтому за столом Реджеп Эрдоган. Турция председательствует в Организации исламского сотрудничества. Еще приехали лидеры Аргентины, Ямайки. Обращаясь к гостям, глава КНР Си Цзиньпин призвал еще больше расширять сотрудничество."Мы должны расширить сотрудничество БРИКС, чтобы создать новый тип международных отношений на основе справедливости, когда выигрывают все. Мы должны учитывать региональные вопросы и делать мир более справедливым", — призвал Си Цзиньпин, председатель КНР."Существующий глобальный порядок учитывает интересы только небольшого числа счастливых стран и забывает о большинстве. Необходимо менять систему, учитывая новые условия жизни. В противном случае мы не выйдем из замкнутого круга", — отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Кстати, накануне в Йоханнесбурге у Путина и Эрдогана была двусторонняя встреча. Вечером российский лидер пошутил, что примет приглашение турецкого коллеги сходить в ресторан, после того как Анкара откроет свой рынок для отечественного мяса. Суток не прошло, как появилось сообщение о поставке первой партии. Осталось дождаться, когда президенты вместе пойдут ужинать.Не дают журналистам покоя и отношения Путина с Трампом. На пресс-конференции президента спросили: как ему кажется, выполнит ли американский коллега предвыборное обещание наладить сотрудничество с Россией?"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, данных, прежде всего, избирателям. А что касается встречи, я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому, но нужно, чтобы были условия соответствующие. Мы готовы к таким встречам, мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но повторяю еще раз, если будут созданы соответствующие условия для работы. А в целом у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе, на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Несмотря на все сложности, жизнь продолжается, и контакты наши продолжаются", — ответил президент России Владимир Путин.Накануне саммита БРИКС сообщалось, что российский президент поделится с коллегами подробностями его переговоров с Дональдом Трампом. Во время сегодняшней встречи лидеры обсудили ситуацию на Корейском полуострове, иранскую ядерную программу, прошлись по всем ключевым темам мировой повестки."Говорили, конечно, и о Сирии, и коллеги восприняли положительно наше предложение активнее участвовать в гуманитарных операциях, в помощи сирийскому народу", — рассказал Владимир Путин.Важнейшая для БРИКС тема — расчет в национальных валютах. Об этом говорят не первый год, но, пожалуй, сейчас вопрос встал как никогда остро. Такой всем привычный универсальный доллар за океаном пытаются превратить в оружие, угрожая финансовым институтам многих стран."Вот совсем недавно, еще несколько лет назад, никому в голову не приходило, что такие инструменты могут быть использованы в политической борьбе, в сфере политической конкуренции. Все исходили из того, что политика политикой, или, как у нас шутят, война войной, а обед по расписанию. Так и здесь. Противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи, абсолютно стабильные и неприкасаемые. Оказалось, что это не так. И платежные системы используются как политический аргумент в политических спорах при разрешении противоречий, и валюта используется, и так далее. На мой взгляд — это совершенно очевидные вещи — это наносит ущерб доллару как резервной мировой валюте. Подрывает доверие, вот в чем дело. Если бы этого не было, не было бы желания уже ни у одной страны, а у десятков стран задумываться о других вариантах. Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара", — объяснил президент России Владимир Путин.В БРИКС подчеркивают: они за стабильность и мир на планете. Именно поэтому дальше собираются наращивать культурное, гуманитарное сотрудничество. Договорились, что у объединения появится свой кинофестиваль, а возможно и спортивный фестиваль. БРИКС продолжает расти и разносторонне развиваться.