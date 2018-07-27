Как объект ваших сновидений ребенок представляет собой нечто, требующее заботы и внимания. Здесь важно определить – исходит ли чувство ответственности от вас самих или оно навязано извне.
Как объект ваших сновидений ребенок представляет собой нечто, требующее заботы и внимания. Здесь важно определить – исходит ли чувство ответственности от вас самих или оно навязано извне.
Если мужчине
снится, что у него родился ребенок, значит, в ближайшем будущем его ожидают
перемены в личной жизни. Отцовство стоит воспринимать как грядущую встречу с
человеком, который подарит вам немало счастливых минут и наполнит жизнь
смыслом.
В то же
время, если подобный сон привиделся женщине, то в скором времени ей буду
оказывать недвусмысленные знаки внимания. А мужчине это может преподнести
встречу с девушкой, которая станет хорошей хозяйкой. При этом если в сновидении
есть и посторонние люди, то возможно вскоре вы будете участвовать в свадебном
торжестве или пышном празднике.
Если родился
мальчик, то вполне возможно, что самые смелые ожидания мужчины в ближайшее
время оправдаются, а награда за проделанную работу окажется весьма высокой. В
целом, новорожденный ребенок – это символ новой жизни, больших надежд и
начинаний. Но вместе с тем, стоит уточнить, было ли дитя во сне полностью
здоровым.
Больной
младенец – символ печали и неудач как в сновидениях женщин, так и в снах
мужчин. Если малыш здоровый и крепкий – вас ждет успех во всех делах и
начинаниях. Также новорожденным может предвещать приятный сюрприз.