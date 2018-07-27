Как объект ваших сновидений ребенок представляет собой нечто, требующее заботы и внимания. Здесь важно определить – исходит ли чувство ответственности от вас самих или оно навязано извне.

Как объект ваших сновидений ребенок представляет собой нечто, требующее заботы и внимания. Здесь важно определить – исходит ли чувство ответственности от вас самих или оно навязано извне.Если мужчинеснится, что у него родился ребенок, значит, в ближайшем будущем его ожидаютперемены в личной жизни. Отцовство стоит воспринимать как грядущую встречу счеловеком, который подарит вам немало счастливых минут и наполнит жизньсмыслом.В то жевремя, если подобный сон привиделся женщине, то в скором времени ей будуоказывать недвусмысленные знаки внимания. А мужчине это может преподнестивстречу с девушкой, которая станет хорошей хозяйкой. При этом если в сновиденииесть и посторонние люди, то возможно вскоре вы будете участвовать в свадебномторжестве или пышном празднике.Если родилсямальчик, то вполне возможно, что самые смелые ожидания мужчины в ближайшеевремя оправдаются, а награда за проделанную работу окажется весьма высокой. Вцелом, новорожденный ребенок – это символ новой жизни, больших надежд иначинаний. Но вместе с тем, стоит уточнить, было ли дитя во сне полностьюздоровым.Больноймладенец – символ печали и неудач как в сновидениях женщин, так и в снахмужчин. Если малыш здоровый и крепкий – вас ждет успех во всех делах иначинаниях. Также новорожденным может предвещать приятный сюрприз.