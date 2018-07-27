Не прошёл проверку ливнем. Десятый дом на улице Университетская в жаркую погоду стоит чуть ли не на болоте. По словам жильцов, их сырой подвал и подъезды на совести Владимирских коммунальных систем. Ведь именно они с нанятым подрядчиком в начале лета меняли трубы, примыкавшие к дому, и повредили отмостку. Через которую и хлынула дождевая вода. Ущерб потопа вместе с жителями оценила Татьяна Данилова.

Не прошёл проверку ливнем. Десятый дом на улице Университетская в жаркую погоду стоит чуть ли не на болоте. По словам жильцов, их сырой подвал и подъезды на совести "Владимирских коммунальных систем". Ведь именно они с нанятым подрядчиком в начале лета меняли трубы, примыкавшие к дому, и повредили отмостку. Через которую и хлынула дождевая вода. Ущерб потопа вместе с жителями оценила Татьяна Данилова.-Представляете, я стою и трясусь. Мне хоть ковшиком черпай эту воду, когда она стояла вот здесь вот так.Теперь чтобы попасть к тепловому счётчику жильцы дома передвигаются по дощечкам. Тропический ливень во Владимире прошёл 8 июля, а в доме сыро до сих пор. Подвальное помещение после потопа превратилось в грязевое болото. Причина ЧП – реконструкция уличных теплосетей, говорят женщины. Рабочие, когда укладывали новые трубы к дому под землю, оставили отмостку с дырами, через которые и хлынул ливневый поток.Галина Смирнова, житель дома № 10: "Везде было сыро, мокро, и вода даже поднялась, сырость поднялась в подъезды. Когда заходили в подъезды, цемент там, всё было очень мокро. Поэтому я считаю, что всё-таки надо было заделать всё снаружи качественно, что они не сделали".Валентина Николаевна инвалид, на улицу выходит крайне редко, и только чтобы посидеть на стульчике в цветнике. Но сейчас на этом месте кучи земли и валяется строительный мусор. Жильцы недоумевают, почему рабочие после себя не привели территорию в должный вид. Ведь очередной ливень опять здесь всё подтопит.Валентина Иванова, житель дома № 10: "А яма-то, она тут осталась, вот тут был сильный дождь, фонтаном лилось. Лилось фонтаном, прямо вот как льётся со скалы, так и сюда лилось".Урон, причинённый дому, налицо, говорят жильцы. Но подрядчик не торопится заделывать отмостку. Cо слов жителей, он им обещал цитата подляпать здесь немножко. И работу может растянуть до октября.Елена Уварова, председатель совета дома № 10: "Подрядчик обещал, что мы вам всё исправим, всё сделаем. Они просто подсыпали землей, даже не стали слушать. Я не скажу, что наши люди непрофессионалы, но жизненный опыт им подсказывает, как правильно сделать. Не послушали – просто присыпали землей! Дальнейший, даже незначительный дождь – всё, последствия опять те же".Елена Уварова показывает заявление, заверенное в управляющей компании. Здесь с подрядчика берётся обязательство – восстановить бетонную отмостку после проведённых работ. Этот дом стоит под уклоном, вся вода с улицы стекает под его фундамент. До реконструкции теплосетей здесь была гидроизоляция из глины.Людмила Жидких, житель дома № 10: "Я лично сама привезла машину глины, всё это затромбовали, всё прекратилось. Всё больше вода не стала поступать в подвал. Сейчас всё повторяется".Нарекания жителей по ремонту отмостки совпадает и с требованиями управкомпании, которая обслуживает дом. Директор уже направил в ВКС и их подрядчику письменные претензии. До октября люди ждать не будут.Михаил Сорокин, директор "Владимирской управляющей компании": "С требованием восстановить благоустройство, нарушенное благоустройство. И исключить попадание дождевых вод в подвал помещения. До октября ждать мы не можем, потому что идёт подтопление подвала. Мы несём убытки от этого, так как вынуждены производить откачку дождевых вод".Пресс-служба ресурсоснабжающей организации на вопрос о том, когда восстановят отмостку 10 дома на Университетской чёткого ответа не дала и прислала схему.В настоящее время подрядная организация ведет работы по благоустройству территории после реконструкции. Асфальтирование выполнено на 100%. Остальные работы планируется завершить к 3 августа. Отмостка, нарушенная при производстве работ (устройстве тепловых вводов в дом), будет восстановлена подрядчиком./ из ответа пресс-службы владимирского филиала "Т Плюс" /Но вот когда - в ответе не написано. Налицо - явное создание ситуации, которая ухудшает жизнь людей. И вредит имуществу собственников. Мы просим прокуратуру обратить внимание на дом № 10 по улице Университетской. И проверить, допустил ли подрядчик "Владимирских коммунальных систем" нарушения при выполнении своей работы?