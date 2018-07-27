Журналист издательского дома Аргументы и факты Сергей Грачев, уехавший в командировку в Нижний Новгород, не выходит на связь несколько дней, говорится на сайте издания.

Журналист издательского дома "Аргументы и факты" Сергей Грачев, уехавший в командировку в Нижний Новгород, не выходит на связь несколько дней, говорится на сайте издания. Последний раз его видели 21 июля – он выходил из гостиницы "Шератон".Журналиста ищут сотрудники Следственного комитета и полиция. К поискам также присоединились волонтеры.