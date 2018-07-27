Мария Кожевникова возмутила подписчиков, явившись на чужую свадьбу в подвенечном наряде. Комментаторы ехидно интересуются, сумела ли звезда Универа и депутат перещеголять невесту.

Мария Кожевникова возмутила подписчиков, явившись на чужуюсвадьбу в подвенечном наряде. Комментаторы ехидно интересуются, сумела лизвезда "Универа" и депутат перещеголять невесту.Снимок со свадьбы друзей Мария опубликовала в Instagram. Выглядела онапрекрасно. Все было бы хорошо, если бы подписчики не разглядели, что актрисанарядилась в подвенечное платье.Критики единодушно решили, что Кожевникова нарушиланегласное правило и очень нехорошо обошлась с подругой. "Действительно, вы наверное затмилиневесту", – ехидно замечает одна из фолловеров. "Пойти на свадьбу, когда это не твоясвадьба, в платье невесты – отличное решение!", – вторит ей другая (орфографияи пунктуация авторов – Прим. ред).Однако пристыдить Марию им не удалось. "Всем, кого смутилакрасота платья, торжественно заявляю, что одобрено оно было самой невестой",– пояснила Кожевникова. И добавила, что сама она в этот наряд просто влюблена.