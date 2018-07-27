Мария Кожевникова возмутила подписчиков, явившись на чужую
свадьбу в подвенечном наряде. Комментаторы ехидно интересуются, сумела ли
звезда Универа и депутат перещеголять невесту.
Мария Кожевникова возмутила подписчиков, явившись на чужую
свадьбу в подвенечном наряде. Комментаторы ехидно интересуются, сумела ли
звезда "Универа" и депутат перещеголять невесту.
Снимок со свадьбы друзей Мария опубликовала в Instagram. Выглядела она
прекрасно. Все было бы хорошо, если бы подписчики не разглядели, что актриса
нарядилась в подвенечное платье.
Критики единодушно решили, что Кожевникова нарушила
негласное правило и очень нехорошо обошлась с подругой. "Действительно, вы наверное затмили
невесту", – ехидно замечает одна из фолловеров. "Пойти на свадьбу, когда это не твоя
свадьба, в платье невесты – отличное решение!", – вторит ей другая (орфография
и пунктуация авторов – Прим. ред).
Однако пристыдить Марию им не удалось. "Всем, кого смутила
красота платья, торжественно заявляю, что одобрено оно было самой невестой",
– пояснила Кожевникова. И добавила, что сама она в этот наряд просто влюблена.