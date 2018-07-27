Новость о том, что у артистки проблемы в Болгарии, стала неожиданностью для многих. Ведь эта страна всегда казалась братской и гостеприимной. Лолита уверяет, что это далеко не так...

Новость о том, что у артистки проблемы в Болгарии, стала неожиданностью для многих. Ведь эта страна всегда казалась братской и гостеприимной. Лолита уверяет, что это далеко не так..."Идешь на болгарскийблошиный рынок, а там продается очень много свастики, фронтовых писем, -вздыхает артистка. – Меня лично это убивает. Хотя мало кто знает, что Болгария в годывойны воевала на стороне немцев. Но со стороны обычных людейникогда никакой ненависти к русским не было. В Болгарии было и героическоесопротивление немцам, как я позже выяснила, была у них даже своя Зоя Космодемьянская – партизанка Вела Пелеева, погибшая в 1944-м, в честь которой назван город Велинград. Но людям плевать на историю, ониживут сегодняшним днем".Артистка уверена, что нынешняя русофобская ненависть в Болгарии – дело больших политиков, а не простых граждан. "Мы,простые люди, никогда никого ни в одной стране не интересовали, – считает певица. – В каждой странеесть какие-то плюсы и минусы в экономическом плане, в социальной политике. Но мы,обычные граждане, не должны искать внешнего врага, должны всяческисопротивляться попытке нас рассорить, разобщить"."Просто многие слушают, чтоговорят в телевизоре, верят, идут наповоду. А надо жить своим умом и понимать, что санкции, которые вы вводите,скажутся на вас же в экономическом плане. Если я не приеду в Болгарию, то выпотеряете рабочие места и деньги, которые я могла бы вложить в вашу экономику", – цитирует Милявскую газетаНапомним, что ранее артистка сделала скандальное заявление: "Русские люди, которыеприезжают, чтобы поддерживать болгарскую экономику, радоваться местной культуре икухне, теперь испытывают открытую ненависть со стороны болгар. Причем непонятно, за что. Наши люди покупают там квартиры, всегда с удовольствием приезжают вБолгарию, потому что страна очень простая, без пафоса, потому что там хорошаяэкология. А теперь на доме часто можно увидеть надписи: "Русским не продаем","Очистим Болгарию от русских".