Лидер Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слухи о том, что его бывший личный охранник Александр Беналла является его любовником. Помимо этого, президент развеял множество других мифов.

Лидер Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слухи о том, что его бывший личный охранник Александр Беналла является его любовником. Помимо этого, президент развеял множество других мифов.Макрон впервые дал исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы о его взаимоотношениях с бывшим телохранителем. "Александр Беналла никогда не имел доступ к ядерным шифрам, никогда не зарабатывал десять тысяч евро и никогда не был моим любовником", – не без доли юмора заявил президент Франции.Кроме того, Макрон прокомментировал скандал с избиением Бенеллой манифестанта на мирной демонстрации 1 мая, передает Le Huffington Post. Президент заверил, что он единственный человек, ответственный за случившееся. "Нельзя быть лидером в хорошие времена и прятаться, когда наступают времена трудные", – резюмировал политик.Ранее в распоряжение общественности попало видео, на котором видно, как охранник Макрона Александр Беналла избил протестующего на первомайской демонстрации в Париже. Позже телохранитель был уволен из Елисейского дворца. В отношении него ведется предварительное расследование.Многие жителя франции стали обвинять Макрона в том, что у него есть личные интересы по отношению к Бенелле. Возмущенные граждане подчеркнули, что в ином случае за такой поступок охранника бы сразу привлекли к ответственности.В ходе своего выступления Макрон обратился к слухам о том, что Беналла остается на своем посту, несмотря на его формальное приостановление. "У нас есть пресса, которая больше не ищет истины. Я вижу медиавласть, которая хочет стать судебной властью, которая решила, что в республике больше нет презумпции невиновности", – заявил французский лидер.