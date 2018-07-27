Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона женится на своей подруге Росио Оливе. 57-летняя легенда сделала пассии предложение на вечеринке в честь ее дня рождения.

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона женится на своей подруге Росио Оливе. 57-летняя легенда сделала пассии предложение на вечеринке в честь ее дня рождения.Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обретет долгожданное семейное счастье. Избранницей 57-летнего спортивного деятеля станет его давняя пассия.Сообщается, что Марадона преподнес Росио Оливе обручальное кольцо на вечеринке по случаю ее 28-летия. Известно, что девушка приняла предложение своего спутника, передает Daily Mail.Стоит отметить, что пара уже собиралась узаконить свои отношения в 2014 году, однако этому помешала череда громких скандалов. Сначала Марадона обвинял модель в воровстведенег и ценных вещей. В противовес этому девушка заявила о домашнем насилии со стороны бойфренда. Однако позже Олива все-таки призналась, что преувеличила.Примечательно, что Марадона уже был женат. Его брак сКлаудией Вильяфаньей длился с 1984-го по 2004-й годы. Девушка родила Марадоне двух дочерей.Ранее сообщалось, легенда футбола Марадона приехал на матч чемпионата Белоруссии "Динамо" – "Шахтер" на большой бронированной машине. Перед игрой он пожал руки всем футболистам брестского клуба, председателем правления которого является.