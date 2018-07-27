Несчастье с женщиной произошло в Таджикистане, куда семья уехала хоронить пятилетнюю дочь. Об этом сообщил адвокат движения Сдай педофила Михаил Мушаилов.

Несчастье с женщинойпроизошло в Таджикистане, куда семья уехала хоронить пятилетнюю дочь. Об этомсообщил адвокат движения "Сдай педофила" Михаил Мушаилов.Состояние матери жертвы маньяка в настоящее время оценивается кактяжелое. По словам юриста, женщина никогда не отличалась хорошим здоровьем.Кроме того, она сильно переживала из-за второй дочери, больной ДЦП. Убийстворебенка подкосило ее окончательно.Стало известно и то, что у отца семейства возникли проблемы сзагранпаспортом. Мушаилов отметил, что как только мужчина его получит, онивернутся в Россию. Адвокат пообещал купить семье трудовых мигрантов билеты насамолет.Юрист рассказал, что на беду откликнулось очень много людей. "Ноуже появились мошенники, которые обнародовали некие счета и призываютперечислять на них деньги для поддержки семьи. Мы хотим заявить, что ни мы,родители, ни родственники семьи пока не открыли никакого счета для перечисленияденежных средств", – цитирует Мушаилова "Московский комсомолец".Сейчас семье помогает представитель Таджикистана в России. А вближайшее время будет открыт счет, куда можно будет перечислить средства.Чтокасается убийцы девочки Александра Семина, то в течение трех дней ему должны назначитькомплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Серпухове. Если амбулаторнаяэкспертиза диагноза не выявит, то предстоит комиссионная экспертиза. "Мынадеемся, что если он будет признан вменяемым, то отправится на пожизненноезаключение", – заключил адвокат.Напомним, что27-летнего жителя Серпухова задержали по подозрению в изнасиловании иубийстве пятилетней девочки. Труп малышки обнаружили в спортивной сумкенеподалеку от железной дороги. Камеры наблюдения зафиксировали преступника,когда он нес сумку к оврагу.