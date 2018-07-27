Несчастье с женщиной
произошло в Таджикистане, куда семья уехала хоронить пятилетнюю дочь. Об этом
сообщил адвокат движения Сдай педофила Михаил Мушаилов.
Несчастье с женщиной
произошло в Таджикистане, куда семья уехала хоронить пятилетнюю дочь. Об этом
сообщил адвокат движения "Сдай педофила" Михаил Мушаилов.
Состояние матери жертвы маньяка в настоящее время оценивается как
тяжелое. По словам юриста, женщина никогда не отличалась хорошим здоровьем.
Кроме того, она сильно переживала из-за второй дочери, больной ДЦП. Убийство
ребенка подкосило ее окончательно.
Стало известно и то, что у отца семейства возникли проблемы с
загранпаспортом. Мушаилов отметил, что как только мужчина его получит, они
вернутся в Россию. Адвокат пообещал купить семье трудовых мигрантов билеты на
самолет.
Юрист рассказал, что на беду откликнулось очень много людей. "Но
уже появились мошенники, которые обнародовали некие счета и призывают
перечислять на них деньги для поддержки семьи. Мы хотим заявить, что ни мы,
родители, ни родственники семьи пока не открыли никакого счета для перечисления
денежных средств", – цитирует Мушаилова "Московский комсомолец".
Сейчас семье помогает представитель Таджикистана в России. А в
ближайшее время будет открыт счет, куда можно будет перечислить средства.
Что
касается убийцы девочки Александра Семина, то в течение трех дней ему должны назначить
комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Серпухове. Если амбулаторная
экспертиза диагноза не выявит, то предстоит комиссионная экспертиза. "Мы
надеемся, что если он будет признан вменяемым, то отправится на пожизненное
заключение", – заключил адвокат.
Напомним, что
27-летнего жителя Серпухова задержали по подозрению в изнасиловании и
убийстве пятилетней девочки. Труп малышки обнаружили в спортивной сумке
неподалеку от железной дороги. Камеры наблюдения зафиксировали преступника,
когда он нес сумку к оврагу.