На Территории смыслов болеют. Как сообщил департамент здравоохранения, две тысячи участников форума уже обратились к врачам за медицинской помощью. Учитывая, что на форуме пока было всего около 4 тысяч человек, можно сказать, что медпункт очень востребован. Молодёжь жалуется на простуды, лёгкие травмы, головную боль, аллергические реакции и повышенное артериальное давление.

На "Территории смыслов" болеют. Как сообщил департамент здравоохранения, две тысячи участников форума уже обратились к врачам за медицинской помощью. Учитывая, что на форуме пока было всего около 4 тысяч человек, можно сказать, что медпункт очень востребован. Молодёжь жалуется на простуды, лёгкие травмы, головную боль, аллергические реакции и повышенное артериальное давление. Всем была своевременно оказана квалифицированная помощь, и лишь считанным единицам потребовалась госпитализация – по поводу пневмонии, аппендицита и некоторых других заболеваний. Сейчас здоровью молодых людей ничто не угрожает.