В Минпромторге подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что прорабатывается возможный ввод утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы. При этом основные параметры указанного утилизационного сбора будут обсуждаться совместно с Минприроды.

В Минпромторге подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что прорабатывается возможный ввод утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы. При этом основные параметры указанного утилизационного сбора будут обсуждаться совместно с Минприроды, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга.Ранее ведомство разработало изменения в закон 1998 года "Об отходах производства и потребления".Они дают правительству полномочия определять отдельные виды продукции машиностроения, на которую планируется установить утилизационный сбор, а также порядок его администрирования и размер ставки.Отмечается, что сейчас Минпромторг совместно с экспертным и отраслевыми сообществами обсуждает перечень такого оборудования.27 июля "Известия", ссылаясь на протокол совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщили, что до 1 октября Минпромторг должен решить, вводить ли в России утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы.Эксперты предполагают, что сбор в таком случае должен составить 10 процентов от конечной стоимости велосипеда, что отразится и на стоимости товара. Издание пишет, что данный проект может быть готов уже к 1 октября 2019 года.