Участница комедийного проекта Юлия
Михалкова прокомментировала информацию о его распаде. Новость артистка узнала
за чашкой кофе из газет.
Участница комедийного проекта Юлия
Михалкова прокомментировала информацию о его распаде. Новость артистка узнала
за чашкой кофе из газет.
Слухи о распаде "Уральских пельменей" появились в социальных
сетях и СМИ. Информация появились после того, как несколько артистов шоу
не появились на июльских концертах в Анапе, Геленджике, Сочи
и Адлере.
Тем не менее, Юлия
Михалкова, узнав о предположениях поклонников, развеяла слухи, сообщает . (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.). "За чашечкой кофе прочла сейчас утренние газеты. С
удивлением узнала, что, оказывается, "Уральские Пельмени" огогоооо -
рррразбежались! Ответственно
заявляю: Мы – вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлое
юмористическое будущее. Новый шаг завтра вечером – концерт
в Москве", – написала она на своей страничке в Instagram.
Ранее артисты сами объявили о своем
отсутствии на выступлениях. Пост был опубликован в микроблоге Вячеслава Мясникова. Поклонники шоу
предположили, что проект распался после разлада
с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским.
О конфликте артисты открыто не говорят, однако
россияне предположили, что выступления коллектива
в неполном составе, а также грядущее выступление отсутствующих
комиков осенью под брендом "Ваши пельмени" якобы говорят именно о распаде шоу.