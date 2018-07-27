Участница комедийного проекта Юлия Михалкова прокомментировала информацию о его распаде. Новость артистка узнала за чашкой кофе из газет.

Участница комедийного проекта ЮлияМихалкова прокомментировала информацию о его распаде. Новость артистка узналаза чашкой кофе из газет.Слухи о распаде "Уральских пельменей" появились в социальныхсетях и СМИ. Информация появились после того, как несколько артистов шоуне появились на июльских концертах в Анапе, Геленджике, Сочии Адлере.Тем не менее, ЮлияМихалкова, узнав о предположениях поклонников, развеяла слухи, сообщает . (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.). "За чашечкой кофе прочла сейчас утренние газеты. Судивлением узнала, что, оказывается, "Уральские Пельмени" огогоооо -рррразбежались! Ответственнозаявляю: Мы – вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлоеюмористическое будущее. Новый шаг завтра вечером – концертв Москве", – написала она на своей страничке в Instagram.Ранее артисты сами объявили о своемотсутствии на выступлениях. Пост был опубликован в микроблоге Вячеслава Мясникова. Поклонники шоупредположили, что проект распался после разладас экс-директором шоу Сергеем Нетиевским.О конфликте артисты открыто не говорят, однакороссияне предположили, что выступления коллективав неполном составе, а также грядущее выступление отсутствующихкомиков осенью под брендом "Ваши пельмени" якобы говорят именно о распаде шоу.