В пятницу, 27 июля, около 15 часов на улице 1-я Брестская, д. 33 произошло нападение на сотрудника столичной полиции.

Московская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в нападении на одного из сотрудников сегодня на 1-й Брестской улице. Приметы злоумышленника: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см. Был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвёрнутые джинсы, чёрные мокасины, на голове черная вязаная шапка.В пятницу около 15 часов на улице 1-я Брестская, д. 33 произошло нападение на сотрудника столичной полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.Сотрудник с телесными повреждениями направлен для оказания помощи в медицинское учреждение. Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве