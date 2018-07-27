До конца 2018 года более 2000 детей из различных регионов России совершат познавательное путешествие во Владимирскую область. Увидеть все самое интересное, что есть в регионе, юные туристы ..

До конца 2018 года более 2000 детей из различных регионов России совершат познавательное путешествие во Владимирскую область.Увидеть все самое интересное, что есть в регионе, юные туристы смогут в рамках реализуемого Министерством культуры Российской Федерации национального проекта по развитию детского туризма «Моя Россия». Программу очередной раз поддержал Владимиро-Суздальский музей-заповедник.В 2018 году с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения школьников к истории и культуре России Минкультуры России определило несколько туристских маршрутов по наиболее интересным местам нашей страны. В рамках одного из них – маршрута «Золотое кольцо» – дети увидят древние памятники и музейные экспозиции Владимира и Суздаля. Ребята полюбуются фресками Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира, белокаменными Золотыми воротами, Дмитриевским собором, храмом Покрова на Нерли, Суздальским кремлем и Спасо-Евфимиевым монастырем.