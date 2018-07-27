Сегодня открылось движение по разворотному тоннелю на Калужском шоссе. Новый дорожный объект появился недалеко от поселка Газопровод. Участие в церемонии открытия принял мэр столицы Сергей Собянин, который пообещал дальнейшую активную реконструкцию Калужского шоссе.
Сегодня открылось движение по разворотному тоннелю на Калужском шоссе. Новый дорожный объект появился недалеко от поселка Газопровод. Участие в церемонии открытия принял мэр столицы Сергей Собянин, который пообещал дальнейшую активную реконструкцию Калужского шоссе.
Как рассказал градоначальник, до конца года одна из главных
магистралей Новой Москвы будет полностью обновлено от МКАД до ЦКАД. "Гигантская
работа, – заметил он. – Мы получим первоклассную магистраль с четырьмя полосами
в каждом направлении".
Открытый же сегодня тоннель, рассказал Сергей Собянин, разгрузит
дороги в районе деревень Мамыри и Сосенки. По его словам, более трех с
половиной десятков маршрутов общественного транспорта увеличат скорость движения
на 10-15%. Одновременно на 20-25% вырастет пропускная способность боковых
проездов Калужки.
В ходе реконструкции дорог, столичные власти не забывают и
об удобстве пешеходов. Сегодня же одновременно с разворотным тоннелем на
Калужском шоссе был сдан в эксплуатацию надземный переход. Сдача двух новых
дорожных объектов в эксплуатацию улучшит транспортное обслуживание жителей
прилегающих населенных пунктов.
В настоящее время продолжаются работы в рамках второго этапа
реконструкции трассы. В рамках него будет построено и модернизировано почти 26,5
километра дорог. В частности, будут сданы путепроводы в районе Ватутинок и СНТ
"Ветеран-2", мост через реку Пахра, 10 пешеходных переходов. На сегодняшний
день готовность объектов составляет 78%.
Напомним, до начала работ на Калужском шоссе оно представляло
собой дорогу с двумя полосами движения в каждом направлении. Согласно проекту
реконструкции, магистраль расширится до четырех – пяти полос, будет обустроено
около 17 километров боковых проездов в обход населенных пунктов.
Первый этап работ на участке от МКАД до Сосенок закончился в
мае прошлого года. В декабре 2017-го Сергей Собянин открыл движение по обновленному
участку от Сосенок до Ватутинок.
После реконструкции шоссе станет главной магистралью
Новой Москвы, соответствующей нормам первого класса дорог.