Сегодня открылось движение по разворотному тоннелю на Калужском шоссе. Новый дорожный объект появился недалеко от поселка Газопровод. Участие в церемонии открытия принял мэр столицы Сергей Собянин, который пообещал дальнейшую активную реконструкцию Калужского шоссе.

Сегодня открылось движение по разворотному тоннелю на Калужском шоссе. Новый дорожный объект появился недалеко от поселка Газопровод. Участие в церемонии открытия принял мэр столицы Сергей Собянин, который пообещал дальнейшую активную реконструкцию Калужского шоссе.Как рассказал градоначальник, до конца года одна из главныхмагистралей Новой Москвы будет полностью обновлено от МКАД до ЦКАД. "Гигантскаяработа, – заметил он. – Мы получим первоклассную магистраль с четырьмя полосамив каждом направлении".Открытый же сегодня тоннель, рассказал Сергей Собянин, разгрузитдороги в районе деревень Мамыри и Сосенки. По его словам, более трех споловиной десятков маршрутов общественного транспорта увеличат скорость движенияна 10-15%. Одновременно на 20-25% вырастет пропускная способность боковыхпроездов Калужки.В ходе реконструкции дорог, столичные власти не забывают иоб удобстве пешеходов. Сегодня же одновременно с разворотным тоннелем наКалужском шоссе был сдан в эксплуатацию надземный переход. Сдача двух новыхдорожных объектов в эксплуатацию улучшит транспортное обслуживание жителейприлегающих населенных пунктов.В настоящее время продолжаются работы в рамках второго этапареконструкции трассы. В рамках него будет построено и модернизировано почти 26,5километра дорог. В частности, будут сданы путепроводы в районе Ватутинок и СНТ"Ветеран-2", мост через реку Пахра, 10 пешеходных переходов. На сегодняшнийдень готовность объектов составляет 78%.Напомним, до начала работ на Калужском шоссе оно представлялособой дорогу с двумя полосами движения в каждом направлении. Согласно проектуреконструкции, магистраль расширится до четырех – пяти полос, будет обустроенооколо 17 километров боковых проездов в обход населенных пунктов.Первый этап работ на участке от МКАД до Сосенок закончился вмае прошлого года. В декабре 2017-го Сергей Собянин открыл движение по обновленномуучастку от Сосенок до Ватутинок.После реконструкции шоссе станет главной магистральюНовой Москвы, соответствующей нормам первого класса дорог.