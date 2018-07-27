Установлено, что изъятое у жительницы столицы вещество содержит в своем составе наркотическое вещество – героин, общей массой около 200 граммов...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Маршала Федоренко задержана ранее судимая 39-летняя москвичка. Во время досмотра у женщины обнаружен и изъят 51 сверток с порошкообразным веществом. Экспертизой, проведенной в рамках возбужденного уголовного дела, установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое вещество – героин, общей массой около 200 граммов.Установлено, что злоумышленница приобрела наркотическое вещество через закладку для дальнейшего сбыта.Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29