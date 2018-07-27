В Юрьев-Польском госавтоинспекторы выявляли нарушителей и вручали водителям информационные памятки, призывающие соблюдать Правила дорожного движения.

26 июля текущего года на территории города Юрьев-Польский инспекторы ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели в рамках оперативно-профилактической операции «Скутер» рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов и скутеров.За время проведения рейда полицейские выявили восемь водителей двухколесных транспортных средств, нарушивших ПДД, два таких транспортных средства были отправлены на штрафстоянку. Среди нарушений – управление скутером без документов, управление мототранспортом несовершеннолетними участниками дорожного движения, отсутствие шлема на водителе.Каждому, кто в этот день попал в поле зрения, госавтоинспекторы вручили тематические информационные памятки, призывающие соблюдать Правила дорожного движения.