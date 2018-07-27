Пострадавший при нападении в центре Москвы полицейский получил не менее семи ножевых ранений в голову и лицо. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Пострадавший при нападении в центре Москвы полицейский получил не менее семи ножевых ранений в голову и лицо. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.Инцидент произошел на 1-й Брестской улице рядом с посольством Словакии. Неизвестный накинулся на стража порядка, а потом скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 31-летний командир взвода полиции по охране посольств и консульств, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ. Для розыска преступника в городе введен план "Сирена", устанавливаются все обстоятельства происшествия, передает ТАСС.