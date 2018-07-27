В думской фракции Единая Россия не оценили демарша депутата Натальи Поклонской в ходе голосования по проекту изменений в пенсионном законодательстве. Коллега Поклонской по нижней палате парламента Оксана Пушкина предложила экс-прокурору Крыма подумать об уходе с поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера законодателей.

В думской фракции "Единая Россия" не оценили демарша депутата Натальи Поклонской в ходе голосования по проекту изменений в пенсионном законодательстве. Коллега Поклонской по нижней палате парламента Оксана Пушкина предложила экс-прокурору Крыма подумать об уходе с поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера законодателей.По словам Оксаны Пушкиной, произошедшее – это личный пиарНатальи Поклонской, либо людей, которые написали ей подобный сценарийповедения. "Человек сидел год после, на самом деле, сюрреалистичнойистории, которую она организовала вокруг фильма "Матильда", и вдруг решилнапомнить о себе таким образом", – сказала Пушкина.Она считает, что депутат должна была предупредитьколлег по фракции о намерении голосовать против пенсионного законопроекта. "Еслимы говорим про убеждения, то до голосования сообщи коллегам о своем решении, открыто, – прокомментировала Пушкина поведение однопартийца. – Это – команда, это – про чувство локтя, это – про ответственность".Также она обратила внимание на заявление Натальи Поклонскойо подготовке ею поправок к принятому в первом чтении тексту законопроекта. Помнению Оксаны Пушкиной, такое поведение парламентария – это популизм. "Ккакому закону?", – удивляется Пушкина. – Ты голосовала "против",готовь новый закон!""Непрофессионализм, высокомерие, воинствующаясамовлюбленность, конъюнктура, демарш. Вот о чем эта история, и совсем не просудьбы людей – своих избирателей", – заключила Оксана Пушкина.По ее мнению, на дальнейшие события (отсутствие депутатов назаседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера) повлияли исключительно личныекачества возглавляющей комиссию Натальи Поклонской. Как рассказал ОксанаПушкина, о том, что на комиссию никто не пришел, она узнала из СМИ."Уверена, каждый сам принимал это решение. За чтоборолись, как говорится, – прокомментировала она это событие. – Высокомерие иханжество люди не прощают, они перестают уважать. Поклонская ведь давно ужеигнорирует всех". И, как заметила Пушкина, до сих пор бывший прокурорКрыма не упускает возможности подчеркнуть о ее роли в воссоединении полуостровас Россией."Я Крым вернула! А что ты сделал?" Примерно так, сослов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу.Вот пусть сама теперь делает выводы и решает, сможет ли руководить комиссиейили нет".Накануне заседание комиссии Госдумы по контролю задостоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера оказалось сорвано из-за отсутствия кворума. Как отмечает агентство , сама Поклонскаяобъяснила это обширной повесткой, в которой, в частности были предложения попроверкам ряда депутатов. Ранее, напомним, бывший крымский прокурор проголосовалапротив правительственного законопроекта о настройке пенсионной системы.