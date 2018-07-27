В думской фракции Единая Россия не оценили демарша депутата Натальи Поклонской в ходе голосования по проекту изменений в пенсионном законодательстве. Коллега Поклонской по нижней палате парламента Оксана Пушкина предложила экс-прокурору Крыма подумать об уходе с поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера законодателей.
В думской фракции "Единая Россия" не оценили демарша депутата Натальи Поклонской в ходе голосования по проекту изменений в пенсионном законодательстве. Коллега Поклонской по нижней палате парламента Оксана Пушкина предложила экс-прокурору Крыма подумать об уходе с поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера законодателей.
По словам Оксаны Пушкиной, произошедшее – это личный пиар
Натальи Поклонской, либо людей, которые написали ей подобный сценарий
поведения. "Человек сидел год после, на самом деле, сюрреалистичной
истории, которую она организовала вокруг фильма "Матильда", и вдруг решил
напомнить о себе таким образом", – сказала Пушкина.
Она считает, что депутат должна была предупредить
коллег по фракции о намерении голосовать против пенсионного законопроекта. "Если
мы говорим про убеждения, то до голосования сообщи коллегам о своем решении, открыто, – прокомментировала Пушкина поведение однопартийца. – Это – команда, это – про чувство локтя, это – про ответственность".
Также она обратила внимание на заявление Натальи Поклонской
о подготовке ею поправок к принятому в первом чтении тексту законопроекта. По
мнению Оксаны Пушкиной, такое поведение парламентария – это популизм. "К
какому закону?", – удивляется Пушкина. – Ты голосовала "против",
готовь новый закон!"
"Непрофессионализм, высокомерие, воинствующая
самовлюбленность, конъюнктура, демарш. Вот о чем эта история, и совсем не про
судьбы людей – своих избирателей", – заключила Оксана Пушкина.
По ее мнению, на дальнейшие события (отсутствие депутатов на
заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера) повлияли исключительно личные
качества возглавляющей комиссию Натальи Поклонской. Как рассказал Оксана
Пушкина, о том, что на комиссию никто не пришел, она узнала из СМИ.
"Уверена, каждый сам принимал это решение. За что
боролись, как говорится, – прокомментировала она это событие. – Высокомерие и
ханжество люди не прощают, они перестают уважать. Поклонская ведь давно уже
игнорирует всех". И, как заметила Пушкина, до сих пор бывший прокурор
Крыма не упускает возможности подчеркнуть о ее роли в воссоединении полуострова
с Россией.
"Я Крым вернула! А что ты сделал?" Примерно так, со
слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу.
Вот пусть сама теперь делает выводы и решает, сможет ли руководить комиссией
или нет".
Накануне заседание комиссии Госдумы по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера оказалось сорвано из-за отсутствия кворума. Как отмечает агентство , сама Поклонская
объяснила это обширной повесткой, в которой, в частности были предложения по
проверкам ряда депутатов. Ранее, напомним, бывший крымский прокурор проголосовала
против правительственного законопроекта о настройке пенсионной системы.