Североатлантический альянс планомерно увеличивает военную группировку у западных границ России. Очевидно, что НАТО делает это не просто так: готовится масштабная провокация.

Североатлантический альянс планомерно увеличивает военнуюгруппировку у западных границ России. Очевидно, что НАТО делает это не простотак: готовится масштабная провокация.Плацдармом для наращивания военной мощи у границ Россиистала Латвия. Сейчас она буквально нашпигована оружием и солдатами сразу изнескольких стран НАТО. В планах руководства альянса – нарастить группировку.Службу в Латвии сейчас несут порядка полутора тысяч военныхиз Канады, Бельгии, Польши, Словакии и других стран. Больше всего канадскихвоенных. В дислоцированном на Адажской базе батальоне, где они несут службу, имеютсяразличные военные транспортные средства, включая бронемашины и танки.Кроме того, на территории Латвии в рамках операции AtlanticResolve, которая стартовала в апреле 2014 года в целях усиления восточногофланга НАТО, находятся военная техника и солдаты США. На вооружении американцевесть пять вертолетов Black hawk.В столице страны дислоцировано многонациональное подразделениесил НАТО. Здесь службу по ротации проходят военные из Дании, Германии,Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании и Турции.Есть планы по увеличению военного контингента союзников в этойбалтийской стране, пишет латвийское информационное агентство LETA. Канада недавно заявила, чтопродлит свое руководство батальоном НАТО в Латвии еще на четыре года, а такжеувеличит численность своего контингента.На саммите НАТО в 2016 году было принято решение развернуть многонациональныебатальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Численность каждой из этих боевыхгрупп составляет около тысячи человек. Латвийский батальон возглавила Канада,литовский – Германия, эстонский – Великобритания, польский – США.Видимо, скоро натовские военные доберутся и до Украины. Вовсяком случае, совместные учения в акватории Черного моря корабливоенно-морских сил альянса и украинские фрегаты уже проводят.Маневры прошлисегодня, 27 июля и на них отрабатывалось взаимодействие в составемногонациональных сил. В частности, проверялись способы применения тактическихгрупп катеров и совместных противоминных действий по стандартам НАТО.В учениях принимали участие корабли ВМС Нидерландов, Турции,Румынии и Германии, которые с украинскими кораблями и катерами имитировалиартиллерийские удары по боевой группе многоцелевых кораблей и отражали малоразмерныескоростные цели.Все эти милитаристские действия Запада вынуждают Россию защищаться.За последние два года наша страна укрепила западную границу 70 военнымисоединениями, сообщил недавно министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, чтоэтого требует складывающаяся обстановка.Глава военного ведомства проинформировал о том, что вЗападном военном округе сформированы две дивизии и три бригады. Это подразумеваетсоздание необходимой инфраструктуры – до конца года планируется ввести вэксплуатацию более 350 объектов.