Опасность над головой. Возле пятого дома на улице Растопчина сломалось дерево. Непогода, бушевавшая во Владимире неделю назад, буквально расколола растение на две части. Одна из них до сих пор висит прямо над пешеходной дорожкой. Когда спилят опасный объект узнал Алексей Дудин.

Опасность над головой. Возле пятого дома на улице Растопчина сломалось дерево. Непогода, бушевавшая во Владимире неделю назад, буквально расколола растение на две части. Одна из них до сих пор висит прямо над пешеходной дорожкой. Когда спилят опасный объект узнал Алексей Дудин.(ул. Растопчина)Вот уже как неделю на этом участке образовалась зелёная арка. Природное сооружение возникло в результате сильного ветра. Непогода фактически сломала пополам зелёное насаждение. В итоге одна из больших ветвей в буквальном смысле повисла над головами пешеходов.Людмила, местная жительница: "Висит неделю точно. Опасно. Идёшь на голову свалиться. Сначала не замечала, проходила, а теперь не хожу".Леонид, местный житель: "Я хожу потихоньку. Мне 92 года и будет падать я не успею. Я обхожу и предупреждал мамочек с детьми, говорю: "Вы здесь с детьми не ездите". - Некоторые послушали меня стали там объезжать".Рядом с пятым домом на Растопчина это дерево не первое, которое ломает ураган. Пару недель назад упало дерево на другой стороне дороги. Упало на машину. На это городские службы отреагировали оперативно, говорят граждане. Да и нынешнее покосившееся зелёное насаждение пилить приезжали. Но выполнили свою работу как-то странно.Роберт, местный житель: "Они спилили вот эту сторону на проезжую часть, и я с утра иду на работу смотрю и думаю: "ни фига себе на машины не наплевать, а на людей, бабушек которые в магазин ходят - всё по барабану." - Думаю, так нельзя. Половину спили, то что на проезжую часть, остальное оставили".Алексей Дудин, корреспондент 6 канала: "По нашим предположениям рухнуть это дерево может при первом же порывистом ветре. Свидетельство этому характерный треск. Местные жители говорят, что за неделю сломанная ветка опустилась на 5 метров ниже".С каждым часом момент трагедии приближается. И далеко не все граждане идут в обход. Большинство предпочитают пройти под зелёной аркой.Лариса, местная жительница: "Ненормально, конечно, надо спилить, вызвать кого-то с домуправления что ли и спилить".Но в Домуправлении, точнее, в управляющей компании, нам сообщили - это территория не придомовая, а значит, обслуживающая организация за неё не отвечает. Тем не менее, управленцы посодействовали жителям. По словам директора, после нашего обращения они сразу же написали письма в администрацию города и в МКУ "Благоустройство". Обратились к этим структурам и мы.Леонид Фоменко, директор МКУ Благоустройство: "Я доеду, посмотрю. Конечно, если аварийное дерево, то под спил. Поставим либо на сегодня на вечер, либо на завтра на утро".Остаётся надеяться, что в структурном подразделении мэрии оперативно проведут работы. И дерево спилят прежде чем оно рухнет само, и не дай бог, кому-нибудь на голову.