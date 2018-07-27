Десятки тысяч матерей получают травмы во время родов, сотни
умирают. Самой опасной страной для рожениц оказались Соединенные Штаты.
Десятки тысяч матерей получают травмы во время родов, сотни
умирают. Самой опасной страной для рожениц оказались Соединенные Штаты.
Врачи знают, как спасти роженицу – но не делают этого. С
таким подзаголовком вышла статья в американской газете USA Today. Журналистское
расследование показало: США для будущих матерей – самая опасная страна среди
развитых государств.
Журналисты изучили более полумиллиона записей о качестве
обслуживания в больницах. Особо остановились на историях пациенток, чьи роды
прошли неудачно. А у персонала родильных домов выясняли, следуют ли врачи
установленным инструкциям.
Итоги расследования поражают. Оказалось, что каждый год
более 50 тысяч американок получают травмы во время родов, а примерно 700 из них
умирают. При этом очевидно, что более половины трагических исходов можно было
предотвратить.
Все дело в нарушениях, которые допускает медперсонал. В
некоторых больницах менее 15% женщин, нуждающихся в лечении, получили
необходимый уход. Причем подобную ситуацию можно наблюдать не только в
районных, но и в крупных городских медицинских центрах.
Самыми опасными для деторождения штатами являются Луизиана,
Джорджия и Индиана. В них из 100 тысяч рожениц погибают более 40. В целом в США
с 1990-го по 2015 год количество смертей во время родов возросло с 17 до 26,4
на 100 тысяч.
Напомним, в Германии, Франции, Японии, Британии и Канаде эти
показатели за последнее время снизились до 5-10 человек. А в России зафиксирован
рекордно низкий уровень материнской смертности за весь постсоветский период. В 2017 году зарегистрировано только 7 случаев
смерти матери во время родов.