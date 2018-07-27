Десятки тысяч матерей получают травмы во время родов, сотни умирают. Самой опасной страной для рожениц оказались Соединенные Штаты.

Десятки тысяч матерей получают травмы во время родов, сотниумирают. Самой опасной страной для рожениц оказались Соединенные Штаты.Врачи знают, как спасти роженицу – но не делают этого. Стаким подзаголовком вышла статья в американской газете USA Today. Журналистскоерасследование показало: США для будущих матерей – самая опасная страна средиразвитых государств.Журналисты изучили более полумиллиона записей о качествеобслуживания в больницах. Особо остановились на историях пациенток, чьи родыпрошли неудачно. А у персонала родильных домов выясняли, следуют ли врачиустановленным инструкциям.Итоги расследования поражают. Оказалось, что каждый годболее 50 тысяч американок получают травмы во время родов, а примерно 700 из нихумирают. При этом очевидно, что более половины трагических исходов можно былопредотвратить.Все дело в нарушениях, которые допускает медперсонал. Внекоторых больницах менее 15% женщин, нуждающихся в лечении, получилинеобходимый уход. Причем подобную ситуацию можно наблюдать не только врайонных, но и в крупных городских медицинских центрах.Самыми опасными для деторождения штатами являются Луизиана,Джорджия и Индиана. В них из 100 тысяч рожениц погибают более 40. В целом в СШАс 1990-го по 2015 год количество смертей во время родов возросло с 17 до 26,4на 100 тысяч.Напомним, в Германии, Франции, Японии, Британии и Канаде этипоказатели за последнее время снизились до 5-10 человек. А в России зафиксированрекордно низкий уровень материнской смертности за весь постсоветский период. В 2017 году зарегистрировано только 7 случаевсмерти матери во время родов.