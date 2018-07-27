Покупателей предупреждают о рисках, которыми чреват фастфуд.

Покупателей предупреждают о рисках, которыми чреват фастфуд.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области констатирует - размножающиеся ларьки с шаурмой массово не проходят проверки на соблюдение санитарного законодательства.Угроза «животу»Практически каждая проверка таких палаток заканчивается иском о приостановлении их деятельности. Надзорное ведомство даже выступило со специальным воззванием к продавцам шаурмы. Новые случаи временного закрытия ларьков с шаурмой на этот раз произошли в Вязниках и Судогде.Как говорят в Роспотребнадзоре, внеплановую проверку «Арабской шаурмы» в Вязниках на улице Ленина его специалисты провели по обращениям местных жителей. Проверка показала грубые нарушения санитарных правил: отсутствие централизованного водопровода и канализации, локальной вытяжки, нарушение санитарных правил при мытье посуды, отсутствие производственного контроля, отсутствие моечной кухонной посуды. Проверяющие увидели грязь во всех помещениях, работники нарушали текущую уборку и не проводили генеральную уборку, дезинфекцию и т.д.Роспотребнадзор счёл, что набор нарушений представляет реальную угрозу здоровью потребителей, и направил материалы проверки в суд. Деятельность «Арабской шаурмы» в Вязниках приостановили на 10 суток, но если индивидуальный предприниматель не выполнит все предписания Роспотребнадзора, то срок административного приостановления деятельности продлят на ещё больший период.«Опасная» едаВ Судогде претензии возникли к ларьку «Шаурма» на улице Ленина, в котором продают куриную шаурму и горячие бутерброды из мяса курицы. Роспотребнадзор выявил множественные нарушения «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Лабораторные исследования куриной шаурмы показали, что в «угощении» есть бактерии группы кишечной палочки, а количество дрожжей - выше допустимого уровня.Судогодский суд назначил предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности ларька для устранения всех выявленных нарушений сроком на 45 суток.Реальная ответственностьВ Роспотребнадзоре говорят, что из-за растущего спроса на фастфуд на территории Владимирской области появилось большое количество торговых павильонов, приспособленных под объекты общественного питания. Но в подобных точках невозможно обеспечить надлежащие условия для соблюдения санитарных требований из-за отсутствия достаточного набора помещений, системы водопровода и канализации, а также соблюдения элементарных правил личной гигиены персонала, что влечёт за собой создание угрозы для здоровья потребителей.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к владельцам ларьков с шаурмой и тем, кто собирается открыть такого рода бизнес, с предложением адекватно оценивать свои возможности:«Помните, что несоблюдение санитарных требований при изготовлении и реализации пищевой продукции может негативно отразиться на здоровье ваших потребителей, которые за нанесение вреда здоровью вправе обратиться не только в управление Роспотребнадзора, но и в суд. Напротив, строгое соблюдение требований санитарного законодательства не только позволит предупредить применение по отношению к вашим предприятиям административных санкций, но и создаст положительный имидж предприятия среди земляков».КомментарийПресс-сек­ре­тарь владимирского отделения Роспотребнадзора Марина Борисова:- Уважаемые предприниматели, помните, что санитарные требования разработали, чтобы не допустить возникновения рисков для здоровья потребителей продукции, поэтому вы должны строго их соблюдать. Прежде чем открыть бизнес, изучите все требования, которые предъявляют к выбранному виду деятельности.