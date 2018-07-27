Саммит БРИКС в Йоханнесбурге, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, затянулся до глубокого вечера. Путину пришлось подбадривать своих коллег, чтобы не сбавлять темп важной встречи.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, затянулся до глубокого вечера. Путину пришлось подбадривать своих коллег, чтобы не сбавлять темп важной встречи.Российский лидер вошел в комнату для переговоров обратился к присутствующим на встрече со словами: "Не спать". Отмечается, что президент сделал это со своейственной ему доброжелательностью и долей юмора.Усталость чиновников обусловлена продолжительностью саммита. В ходе встреч индийский премьер-министро и российский лидер успели обсудить широкий спектр тем, передает .Путин отметил, что тесные контакты с Моди помогают повысить товарооборот между Россией и Индией. Он подчеркнул, что в 2017 году этот показатель вырос на 24%. "Наши усилия небезуспешны", – заметил российский лидер.Моди, в свою очередь, поздравил Россию с успешными организацией и проведением чемпионата мира по футболу, пишет . Премьер-министр Индииотметил, что страна "всегда была известна своими спортивными достижениями".Напомним, что 26 июля Путин прибыл на саммит в Йоханнесбурге. Президент намерен пробыть в ЮАР до 27 июля.