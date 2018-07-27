Спасатели справились с огнем за 10 минут

Спасатели справились с огнем за 10 минутНочью в центре Владимира на улице 2-я Никольская сгорел заброшенный дом.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался в ночь с 26 на 27 июля. Спасатели прибыли на место происшествия спустя три минуты после вызова. Открытый огонь удалось потушить за 10 минут. Пожарные не дали пламени перекинуться на соседние здания.В результате поврежден заброшенный дом на площади 90 квадратных метров. Ранее здание признали аварийным: в нем никто не живет. Неисключено, что это был поджог.