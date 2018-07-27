Спасатели справились с огнем за 10 минут
Спасатели справились с огнем за 10 минут
Ночью в центре Владимира на улице 2-я Никольская сгорел заброшенный дом.
Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался в ночь с 26 на 27 июля. Спасатели прибыли на место происшествия спустя три минуты после вызова. Открытый огонь удалось потушить за 10 минут. Пожарные не дали пламени перекинуться на соседние здания.
В результате поврежден заброшенный дом на площади 90 квадратных метров. Ранее здание признали аварийным: в нем никто не живет. Неисключено, что это был поджог.