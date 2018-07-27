Гонконгские цензоры признали возмутительным и непристойным новый роман знаменитого японского писателя Харуки Мураками Убийство командора. Его запретят продавать несовершеннолетним, книга будет продаваться в полиэтиленовой упаковке с предупреждающей наклейкой.

Гонконгские цензоры признали возмутительным и непристойным новый роман знаменитого японского писателя Харуки Мураками "Убийство командора". Его запретят продавать несовершеннолетним, книга будет продаваться в полиэтиленовой упаковке с предупреждающей наклейкой, сообщает Japan Today.Сам писатель пока никак не прокомментировал такое решение властей Гонконга. Зато за него вступились жители один из ведущих финансовых центров Азии.Местные поклонники Мураками запустили онлайн-петицию, чтобы опротестовать решение Гонгконгского суда. В настоящий момент ее подписали более двух тысяч человек.Пока неизвестно, позволит ли это освободить книгу от "цензурных оков", как выражаются авторы документа.Ранее зарубежные СМИ писали о том, что книгу Мураками "1Q84" номинировали на альтернативного "Нобеля" по литературе.