Лечат бесплатно. Здравоохранение региона развивает партнёрские отношения с частными клиниками. Сейчас больше 30 частных медцентров области оказывают пациентам услуги по полису ОМС, то есть, бесплатно. В Коврове в частной клинике по полису можно сделать операцию онкобольному. Центр заключил договор о сотрудничестве с институтом онкологии имени Герцена. Как пройти диагностику на современном оборудовании, сделать операцию и получить лечение бесплатно, расскажем далее.

Лечат бесплатно. Здравоохранение региона развивает партнёрские отношения с частными клиниками. Сейчас больше 30 частных медцентров области оказывают пациентам услуги по полису ОМС, то есть, бесплатно. В Коврове в частной клинике по полису можно сделать операцию онкобольному. Центр заключил договор о сотрудничестве с институтом онкологии имени Герцена. Как пройти диагностику на современном оборудовании, сделать операцию и получить лечение бесплатно, расскажем далее.(г. Ковров)Внутрь тела врач попадает с помощью видеокамеры. Увеличенное изображение транслируется на экран, а хирурги действуют только через маленький надрез. На операционном столе пациентка с рецидивной раковой опухолью. Врачи разбирают сложный случай, во время операции обнаружились новые опухоли. Теперь пациентку ждут 3 курса химиотерапии и новое хирургическое вмешательство.-Для того, чтобы разобраться в ситуации в животе, иногда требуется помимо компьютерной томографии, МРТ, инвазивные методы. То есть диагностическая лапароскопия. На первом этапе она должна получать химиотерапию.Лапароскопия - современный метод хирургии. Таких операций, говорят врачи этого медицинского центра, не делают даже в областном онкодиспансере. После вмешательства у пациента остаётся лишь маленький шрам, а значит, восстановительный период значительно сокращается. Владимиру Федоровичу операцию сделали всего пару дней назад, но он уже самостоятельно ест и даже ходит. А ведь больному удалили злокачественную опухоль.Владимир Четвертаков, пациент: "С января месяца у меня признаки уже были. Болезнь была, температура, давление. Честно говоря, меня жена сюда затащила, я по больницам не люблю, она говорит: "Давай сюда, новый центр, попробуем". Мне очень понравилось".Операцию сделали через неделю после постановки диагноза. Причем денег за это не взяли, рассказывает Владимир Федорович, хотя лежит в платной клинике. Частный медцентр Коврова подключился к системе госгарантий. По полису ОМС, то есть, бесплатно, здесь лечат онкологию органов брюшной полости и органов малого таза. Делают химиотерапию и операции. Приехать сюда может пациент из любого региона страны. Направления от лечащего врача не нужно, рекомендаций тоже.Дмитрий Кузнецов, руководитель хирургического центра: "Любое лечение, поступление в наш центр начинается с того, что пациента я осматриваю в поликлинике. После этого мы по возможности обследуем, если он обследован по месту жительства где-то у себя в регионе, то мы смотрим давность анализов, хватает ли этих анализов, если чего-то не хватает, то мы это делаем у себя".Средний возраст онкобольных больше 60 лет. Выявить заболевание зачастую очень сложно. Этот аппарат последнего поколения для эндоскопии. Его используют для диагностики онкологии в ЖКТ. На примере лимона врач показывает качество видеосъёмки.Владимир Воробьёв, заведующий эндоскопическим отделением: "Какие-то образования, на слизистой или в подслизистом слое, мы это видим и уже оцениваем возможность лечения пациента".Недавно клиника подписала договор о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом онкологии имени Герцена. Специалисты НИИ будут консультировать специалистов ковровского медцентра по сложным онкологическим случаям, чтобы выбрать для пациента подходящий тип лечения. Всего же в области по программе государственно-частного партнёрства работают больше 30 платных клиник.