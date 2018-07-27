Аварийный колодец засыпали. Три дня назад мы снимали репортаж о конструкции, которая угрожает жизни и здоровью граждан. Несколько лет вблизи детского сада и 32 школы на улице Верхняя Дуброва стоял открытый разбитый колодец, из которого торчали металлические прутья. Крышка на нём отсутствовала, никакого ограждения не было. Из-за этого риск упасть в бетонную яму в тёмное время суток, а также получить травму, зацепившись за арматуру, был весьма велик.

Аварийный колодец засыпали. Три дня назад мы снимали репортаж о конструкции, которая угрожает жизни и здоровью граждан. Несколько лет вблизи детского сада и 32 школы на улице Верхняя Дуброва стоял открытый разбитый колодец, из которого торчали металлические прутья. Крышка на нём отсутствовала, никакого ограждения не было. Из-за этого риск упасть в бетонную яму в тёмное время суток, а также получить травму, зацепившись за арматуру, был весьма велик. Когда мы готовили репортаж об этом безобразии - и "Владимирские коммунальные системы", и официальный представитель мэрии заявляли, что разбитый колодец им не принадлежит. Мы попросили прокуратуру обратить внимание на эту проблему…И буквально через день объект демонтировали. Колодец засыпали песком, железные прутья, по всей видимости, обрезали. Работу выполняли сотрудники мэрии, но не потому что колодец принадлежит какому-либо подразделению городской власти, а потому что непорядок, сообщили нам в пресс-службе Оранжевого дома.