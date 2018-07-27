Руководство телешоу Дом-2 рассчитывает, что съемочная
площадка проекта останется на прежнем месте. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.
Руководство телешоу "Дом-2" рассчитывает, что съемочная
площадка проекта останется на прежнем месте. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.
"У нас действующий контракт с подрядчиком и мы уверены,
что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта", – сказали представители
телеканала ТАСС.
Напомним, основная съемочная площадка проекта, которую
называют "Поляна", расположена в Подмосковье вблизи коттеджного
поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти 3 гектара. Теперь там
планируется построить автомобильную магистраль между районами Саларьево и
Марьино. В связи с эти телепроект может завершить свое существование.
За скорый снос собственнику реалити-шоу компании ООО
"ЕТК-Инвест" власти предложили компенсацию: предоставили выбор между денежной
выплатой и новым земельным участком.
"ООО "ЕТК-Инвест" извещено о возможности получения
компенсации в денежной форме либо путем побора и предоставления
компенсационного земельного участка. Правообладатель выразил желание получить участок
взамен изымаемого. Необходимые решения приняты, участок подобран и в течение
двух месяцев будет предложен собственнику", – цитирует первого замглавы
Депстроя Москвы Валерия Шкурова телеканал .
Добавим, что новость о сносе скандального телепроекта многие
интернет– пользователи встретили с восторгом. В сторонне от обсуждения судьбы "Дома-2"
не остались многие отечественные звезды. К примеру, спортсмен и депутат Госдумы Николай
Валуев не пожалел времени и написал пост в Twitter: "Владельца участка, где
снимают "Дом-2", уведомили об изъятии земли. Неужели в самом деле эти карусели
снесут?".