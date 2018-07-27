Руководство телешоу Дом-2 рассчитывает, что съемочная площадка проекта останется на прежнем месте. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

Руководство телешоу "Дом-2" рассчитывает, что съемочнаяплощадка проекта останется на прежнем месте. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ."У нас действующий контракт с подрядчиком и мы уверены,что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта", – сказали представителителеканала ТАСС.Напомним, основная съемочная площадка проекта, которуюназывают "Поляна", расположена в Подмосковье вблизи коттеджногопоселка Летова Роща. Участок земли занимает почти 3 гектара. Теперь тампланируется построить автомобильную магистраль между районами Саларьево иМарьино. В связи с эти телепроект может завершить свое существование.За скорый снос собственнику реалити-шоу компании ООО"ЕТК-Инвест" власти предложили компенсацию: предоставили выбор между денежнойвыплатой и новым земельным участком."ООО "ЕТК-Инвест" извещено о возможности получениякомпенсации в денежной форме либо путем побора и предоставлениякомпенсационного земельного участка. Правообладатель выразил желание получить участоквзамен изымаемого. Необходимые решения приняты, участок подобран и в течениедвух месяцев будет предложен собственнику", – цитирует первого замглавыДепстроя Москвы Валерия Шкурова телеканал .Добавим, что новость о сносе скандального телепроекта многиеинтернет– пользователи встретили с восторгом. В сторонне от обсуждения судьбы "Дома-2"не остались многие отечественные звезды. К примеру, спортсмен и депутат Госдумы НиколайВалуев не пожалел времени и написал пост в Twitter: "Владельца участка, гдеснимают "Дом-2", уведомили об изъятии земли. Неужели в самом деле эти каруселиснесут?".