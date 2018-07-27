Злоумышленник в состоянии опьянения совершил три покушения на изнасилование ранее незнакомых ему девушек, у одной из которых также похитил мобильный телефон...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району задержали приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на изнасилование.В ОМВД России по Можайскому району поступили заявления от трех москвичек, в которых они указали, что неизвестный молодой человек в разное время ночью пытался их изнасиловать. У одной из заявительниц он похитил мобильный телефон.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Барвихинской улице задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек. Установлено, что, находясь на территории Можайского района в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник совершил три покушения на изнасилование ранее незнакомых ему девушек, у одной из которых также похитил мобильный телефон. Довести свой противоправный умысел задержанному не удалось, поскольку все потерпевшие оказали ему активное сопротивление.ГСУ СК России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ст. 161 УК РФ «Грабеж».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93