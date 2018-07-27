Самая мощная версия будущего вседорожника с индексом AMG 63 уже попадалась на глаза фотошпионам, а сейчас настало время и менее экстремальной, но тоже очень быстрой модификации. По слухам, подогретый кроссовер станет мягким гибридом.

Самая мощная версия будущего вседорожника с индексом AMG 63 уже попадалась на глаза фотошпионам, а сейчас настало время и менее экстремальной, но тоже очень быстрой модификации. По слухам, "подогретый" кроссовер станет "мягким" гибридом.