Самая мощная версия будущего вседорожника с индексом AMG 63 уже попадалась на глаза фотошпионам, а сейчас настало время и менее экстремальной, но тоже очень быстрой модификации. По слухам, подогретый кроссовер станет мягким гибридом.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-07-2018-pochti-rassekrechen-podogretyj-mercedes-amg-gle-53.html" target="_blank">Почти рассекречен подогретый Mercedes-AMG GLE 53</a> - Самая мощная версия будущего вседорожника с индексом AMG 63 уже попадалась на глаза фотошпионам, а сейчас настало время и менее экстремальной, но тоже очень быстрой модификации. По слухам, подогретый кроссовер станет мягким гибридом.
[url=http://33live.ru/novosti/27-07-2018-pochti-rassekrechen-podogretyj-mercedes-amg-gle-53.html]Почти рассекречен подогретый Mercedes-AMG GLE 53[/url] - Самая мощная версия будущего вседорожника с индексом AMG 63 уже попадалась на глаза фотошпионам, а сейчас настало время и менее экстремальной, но тоже очень быстрой модификации. По слухам, подогретый кроссовер станет мягким гибридом.