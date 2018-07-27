За женщину начали переживать соседи

За женщину начали переживать соседиВ Костромской области полицейские и спасатели искали 78-летнюю пенсионерку, которая застряла в болоте.Тревогу забили её соседи. В районе деревни Новосельское женщина отправилась за грибами и к 15 часам не вернулась домой. Оказалось, что пенсионерка забрела в болото и простояла там два часа по грудь в воде. Она слышала крики спасателей и сигнальные ракеты, но сама громко ответить на них не могла.Тем не менее, спасатели нашли женщину. Её доставили на берег на резиновой лодке. Операция закончилась в 22 часа.