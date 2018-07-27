Полицейские Флоренции опубликовали видео своей погони за нарушительницей, перемещающейся на тяжелом внедорожнике: разбиты пять автомобилей, сломано несколько деревьев и повреждена стена одного жилого домика.

В один из июльских дней полицейские Флоренции потребовали от 24-летней Бриттани Николь Джеффордс, обвиняемой в вооруженном ограблении, остановиться. Девушка не подчинилась требованиям стражей закона, высадила пассажира из своего внедорожника и уехала.Стражи закона бросились в погоню. В попытке скрыться от патрульных автомобилей тяжелый Chevrolet Tahoe дважды снес забор, огораживающий местный кемпинг, вернулся на дорогу и после непродолжительных гонок на трассе свернул на территорию частных домов, где крепко задел один из них.Затем были опять гонки по шоссе, потом в поле и снова на дорогах общего пользования: тяжелый автомобиль Бриттани, теряя части кузова, сносил со своего пути любые препятствия, врезался в патрульные машины и отказывался останавливаться.Погоня закончилась, когда полицейский на своей машине пошел на таран и зацепил внедорожник таким образом, что тот два раза перевернулся в воздухе. Судя по всему, беглянка не пристегнулась ремнями безопасности и по этой причине она вылетела из окна, упала на асфальт и больше не двигалась — опубликованное полицейскими видео обрывается на месте, где они пытаются оказать Бриттани первую помощь.Девушка попала в больницу и довольно быстро пришла в себя. Объясняя причины своего поведения, она сообщила стражам закона, что очень не хотела идти в тюрьму. Теперь, после описанных приключений, потенциальный срок ее пребывания в пенитенциарном учреждении значительно увеличится.