Злоумышленник, имея свободный доступ в сейфовые помещения, при пересчете денежных средств организации периодически похищал их...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Нагорному району задержали 29-летнего москвича, подозреваемого в краже около 8 миллионов рублей.В ОМВД России по Нагорному району поступило сообщение о краже от представителя кредитной организации. По его словам, в ходе проведения ревизии сейфовых комнат, расположенных в Электролитном проезде, было установлено, что неизвестный тайно похитил из них денежные средства. Ущерб составил около 8 млн рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы, работавший в данной организации.Установлено, что злоумышленник, имея свободный доступ в сейфовые помещения, при пересчете денежных средств организации периодически похищал их. Данными средствами он распоряжался по собственному усмотрению. В настоящее время часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22