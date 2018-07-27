В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств на улице Крылатские холмы.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что 34-летняя москвичка систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных средств.В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.Отделом дознания ОМВД России по району Крылатское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39