Мужчина по неизвестной причине напал на капитана полиции. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.
Мужчина по неизвестной причине напал на капитана полиции. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.
В Москве в
результате нападения серьезно пострадал сотрудник полиции, сообщает РЕН ТВ. Инцидент
произошел возле дома по улице 1-я Брестская, д. 33. Злоумышленник ударил капитана полиции семь раз ножом и
убежал. Пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу. В городе введен план "Сирена".