Мужчина по неизвестной причине напал на капитана полиции. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.

Мужчина по неизвестной причине напал на капитана полиции. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.В Москве врезультате нападения серьезно пострадал сотрудник полиции, сообщает РЕН ТВ. Инцидентпроизошел возле дома по улице 1-я Брестская, д. 33. Злоумышленник ударил капитана полиции семь раз ножом иубежал. Пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу. В городе введен план "Сирена".