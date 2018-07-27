Во Владимире прошёл Крестный ход по случаю 1030-летие Крещения Руси. Праздник носит как религиозный, так и светский характер. Памятная дата - 28 июля - была установлена федеральным законом в 2010 году. Крестный ход проходит по традиции от Успенского Кафедрального собора до Князь-Владимирского храма.

Во Владимире прошёл Крестный ход по случаю 1030-летие Крещения Руси. Праздник носит как религиозный, так и светский характер. Памятная дата - 28 июля - была установлена федеральным законом в 2010 году. Крестный ход проходит по традиции от Успенского Кафедрального собора до Князь-Владимирского храма. В связи с этим до половины девятого вечера перекрывали движение транспорта по Большой Московской и Большой Нижегородской - от поворота на Гагарина до городского кладбища. Весь автотранспорт направляли в объезд по "Луначарке", улице Мира и Лыбедской магистрали.