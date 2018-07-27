Приглашают посмотреть на конец света. В палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка, посвященная Страшному суду. В одной экспозиции собраны 20 предметов - это иконы и книги, которые рассказывают, когда появился термин Апокалипсис, кто предсказал катаклизмы и, что ожидает землян после конца света.

Приглашают посмотреть на конец света. В палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка, посвященная Страшному суду. В одной экспозиции собраны 20 предметов - это иконы и книги, которые рассказывают, когда появился термин "Апокалипсис", кто предсказал катаклизмы и, что ожидает землян после конца света. Все экспонаты из фондов нашего музея-заповедника. Есть и довольно редкие. Один из самых интересных - икона "Апокалипсис" 17 века. Она состоит из 16 частей, которые иллюстрируют книгу откровений Иоанна Богослова.Михаил Глазков, зав. отделом книжных фондов ВСМЗ: "Как говорят реставраторы, которые занимались этой иконой очень тщательно, здесь есть так называемый двойник. То есть по слою серебра нанесен слой золота, и все вот это вот является фоном этой иконы. То есть такая техническая особенность она характерна именно для иконы 17 века".Рассмотреть шедевр иконописи можно и на сенсорной панели. На увеличенных изображениях видно каждую часть иконы. Авторы экспозиции уверены, тема конца света очень популярна в обществе, но о его сути большинство людей забывает. Выставка подчеркивает - пророчества дают надежду на спасение души. Кстати, открытие выставки совпало сразу с несколькими значимыми событиями - годовщиной Крещения Руси и лунным затмением. Оно как раз и воспринималось, как один из признаков конца света.Мария Родина, зам. гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Так уж получилось, совпало не специально, угадывали, но сегодня состоится достаточно продолжительное полное и частичное лунное затмение. Вот как раз одно из знамений кончины века, про которое писалось и Библии, и в "Апокалипсисе" Иоанна Богослова, и которое запечатлено на разных иконах".