Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе жестко отреагировал на высказывание фронтмена Машины времени Андрея Макаревича по поводу полуострова. Политик призвал музыканта перестать воспринимать крымчан как товар.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе жестко отреагировал на высказывание фронтмена "Машины времени" Андрея Макаревича по поводу полуострова. Политик призвал музыканта перестать воспринимать крымчан как товар.Иоффе заявил, что был о Макаревиче лучшего мнения, когда тот только запускал свою карьеру. "Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре", – рассказал он.Политик отметил, что подобные заявления для творческого человека– тотальный крах, передает РИА Новости. По словам Иоффе, данный поступок показывает коммерческое отношение Макаревича к жизни. "Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять", – резюмировал он.Напомним, что речь идет о провокационном высказывании Андрея Макаревича по поводу Крыма. В одном из своих интервью музыкант заявил, что Россия могла присоединить полуостров "каким-то другим путем, а не красть полуостров у Украины", передает .Лидер группы "Машина времени убежден", что сторонам "нужно было договориться и решить проблему цивилизованно". Под "цивилизованным путем" Макаревич подразумевает, в частности, покупку Россией полуострова. "Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны", – говорил он.Стоит отметить, что это далеко не первое скандальное заявление Макаревича в отношении Крыма. С 2014 года, момента воссоединения полуострова с Россией, он неоднократно выражал негативное отношение к крымскому референдуму. А россиян Макаревич называет "злобными дебилами".