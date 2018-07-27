Звезда советского фильма Маленькая Вера Наталья Негода
скоро отметит 55-летний юбилей. Известная актриса отказывается общаться с прессой.
Звезда советского фильма "Маленькая Вера" Наталья Негода
скоро отметит 55-летний юбилей. Известная актриса отказывается общаться с прессой.
Наталья ведет затворнический образ жизни – очень редко
выходит в свет, давно не появляется в телепередачах, отказывается дать интервью или просто перекинуться парой слов с журналистами. Негода продолжает
работать: в этом году вышла новая картина с ее участием "Ван Гоги".
Артистка живет в двухкомнатной квартире на Фрунзенской
набережной в Москве, которую она купила еще в 90-х на деньги, заработанные в
США. "Единственное место, где ощущаю себя не чужаком – мой дом. Поэтому дома
редко бывают чужие люди… Один приятель сказал: "Какую-то нору себе соорудила.
Заберешься и живешь со своими книжками. Нос или лапку на улицу высунешь: нет…
Зябко. Скорей обратно зализывать ранки". Дом – место, где не надо быть такой,
какой тебя представляют. – рассказывала когда-то звезда прессе.
На днях папарацци нашли пропавшую с газетных страниц Наталью на одной из столичных
улиц. Она выходила из супермаркета и направлялась к остановке общественного
транспорта. Отметим, что Негода хорошо выглядит для своих лет.
Напомним, Наталья Негода окончила Школу-студию МХАТ. В альма-матер
она подружилась с Марией Евстигнеевой, Александром Табаковым, Славой
Невинным-младшим и Михаилом Ефремовым. С последним звезду советского кино связали
не только приятельские отношения – какое-то время они были парой. Однако съемки
в "Маленькой Вере" разрушили отношения артистов – Негода влюбилась в Андрея
Соколова. Замуж Наталья Игоревна вышла уже в Америке за кинематографиста, с
которым прожила 13 лет в браке. Детей у них не было. Теперь актриса проживает в
одиночестве, сообщает EG.ru.