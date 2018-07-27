Звезда советского фильма Маленькая Вера Наталья Негода скоро отметит 55-летний юбилей. Известная актриса отказывается общаться с прессой.

Звезда советского фильма "Маленькая Вера" Наталья Негодаскоро отметит 55-летний юбилей. Известная актриса отказывается общаться с прессой.Наталья ведет затворнический образ жизни – очень редковыходит в свет, давно не появляется в телепередачах, отказывается дать интервью или просто перекинуться парой слов с журналистами. Негода продолжаетработать: в этом году вышла новая картина с ее участием "Ван Гоги".Артистка живет в двухкомнатной квартире на Фрунзенскойнабережной в Москве, которую она купила еще в 90-х на деньги, заработанные вСША. "Единственное место, где ощущаю себя не чужаком – мой дом. Поэтому домаредко бывают чужие люди… Один приятель сказал: "Какую-то нору себе соорудила.Заберешься и живешь со своими книжками. Нос или лапку на улицу высунешь: нет…Зябко. Скорей обратно зализывать ранки". Дом – место, где не надо быть такой,какой тебя представляют. – рассказывала когда-то звезда прессе.На днях папарацци нашли пропавшую с газетных страниц Наталью на одной из столичныхулиц. Она выходила из супермаркета и направлялась к остановке общественноготранспорта. Отметим, что Негода хорошо выглядит для своих лет.Напомним, Наталья Негода окончила Школу-студию МХАТ. В альма-матерона подружилась с Марией Евстигнеевой, Александром Табаковым, СлавойНевинным-младшим и Михаилом Ефремовым. С последним звезду советского кино связалине только приятельские отношения – какое-то время они были парой. Однако съемкив "Маленькой Вере" разрушили отношения артистов – Негода влюбилась в АндреяСоколова. Замуж Наталья Игоревна вышла уже в Америке за кинематографиста, скоторым прожила 13 лет в браке. Детей у них не было. Теперь актриса проживает водиночестве, сообщает EG.ru.