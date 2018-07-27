Арестован седьмой фигурант дела об издевательствах над заключенным в ярославской колонии. По решению Заволжского районного суда Ярославля заместитель начальника колонии №1 Иван Калашников помещен под домашний арест до 1 августа.

Арестован седьмой фигурант дела об издевательствах над заключенным в ярославской колонии. По решению Заволжского районного суда Ярославля заместитель начальника колонии №1 Иван Калашников помещен под домашний арест до 1 августа. Если следствие предъявит обвинение до этого срока, арест ему будет продлен до 20 сентября, передает РИА Новости.По ходатайству адвокатов заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну.Ранее в СИЗО на 2 месяца отправились 6 сотрудников колонии: Игорь Богданов, Сергей Ефремов, Алексей Боровкин, Сергей Драчев, Максим Яблоков и Дмитрий Соловьев. Вопрос об аресте Ивана Калашникова выносился на обсуждение еще 25 июля, однако тогда судья продлил ему срок задержания, чтобы следствие предоставило более убедительные доказательства для его ареста.Уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН было возбуждено после публикации в Интернете видеозаписи с пытками осужденного Евгения Макарова. Все участники инцидента были установлены. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.