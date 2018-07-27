Нападение в центре Москвы произошло в тот момент, когда девушка-полицейский позвала на подмогу своего начальника. Он невольно принял удар на себя.
Нападение в центре Москвы произошло в тот момент, когда девушка-полицейский позвала на подмогу своего начальника. Он невольно принял удар на себя.
В Москве в
результате нападения серьезно пострадал сотрудник полиции, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел возле дома по улице 1-я Брестская, д. 33. Злоумышленник
ударил капитана полиции семь раз ножом и убежал. Пострадавший госпитализирован
в Боткинскую больницу. В городе введен план "Сирена".
Ранены преступников
капитан полиции Сергей Некрасов, прибыл на место происшествия в центре Москвы у
посольства Словакии по просьбе сослуживицы, сообщает телеграм-канал "112". Молодая
сотрудница подразделения по охране дипмиссий находилась на своем на посту у здания
дипмиссии. Рядом с ней ходил молодой человек, заглядывал в окно и постоянно
кому-то звонил.
Сотруднице
это показалось странным. Поэтому позвонила командиру взвода Некрасову. Он был
на месте уже через две минуты. Спросить что-либо у парня он не успел – тот атаковал
его ножом, нанеся семь ранений. Преступник в итоге скрылся, а пострадавший
госпитализирован в Боткинскую больницу. В городе введен план
"Сирена".