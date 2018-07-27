Нападение в центре Москвы произошло в тот момент, когда девушка-полицейский позвала на подмогу своего начальника. Он невольно принял удар на себя.

Нападение в центре Москвы произошло в тот момент, когда девушка-полицейский позвала на подмогу своего начальника. Он невольно принял удар на себя.В Москве врезультате нападения серьезно пострадал сотрудник полиции, сообщает РЕН ТВ.Инцидент произошел возле дома по улице 1-я Брестская, д. 33. Злоумышленникударил капитана полиции семь раз ножом и убежал. Пострадавший госпитализированв Боткинскую больницу. В городе введен план "Сирена".Ранены преступниковкапитан полиции Сергей Некрасов, прибыл на место происшествия в центре Москвы упосольства Словакии по просьбе сослуживицы, сообщает телеграм-канал "112". Молодаясотрудница подразделения по охране дипмиссий находилась на своем на посту у зданиядипмиссии. Рядом с ней ходил молодой человек, заглядывал в окно и постояннокому-то звонил.Сотрудницеэто показалось странным. Поэтому позвонила командиру взвода Некрасову. Он былна месте уже через две минуты. Спросить что-либо у парня он не успел – тот атаковалего ножом, нанеся семь ранений. Преступник в итоге скрылся, а пострадавшийгоспитализирован в Боткинскую больницу. В городе введен план"Сирена".