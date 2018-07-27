Компания Porsche, представившая на днях в Шанхае вседорожник Macan, переживший рестайлинг, обошла стороной характеристики его двигателей. Однако, сознательно допустила утечку информации, из которой стало ясно, что Macan будет мощнее, но лишится дизелей.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-07-2018-rassekrecheny-xarakteristiki-obnovlennogo-porsche-macan.html" target="_blank">Рассекречены характеристики обновленного Porsche Macan</a> - Компания Porsche, представившая на днях в Шанхае вседорожник Macan, переживший рестайлинг, обошла стороной характеристики его двигателей. Однако, сознательно допустила утечку информации, из которой стало ясно, что Macan будет мощнее, но лишится дизелей.
[url=http://33live.ru/novosti/27-07-2018-rassekrecheny-xarakteristiki-obnovlennogo-porsche-macan.html]Рассекречены характеристики обновленного Porsche Macan[/url] - Компания Porsche, представившая на днях в Шанхае вседорожник Macan, переживший рестайлинг, обошла стороной характеристики его двигателей. Однако, сознательно допустила утечку информации, из которой стало ясно, что Macan будет мощнее, но лишится дизелей.