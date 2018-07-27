Компания Porsche, представившая на днях в Шанхае вседорожник Macan, переживший рестайлинг, обошла стороной характеристики его двигателей. Однако, сознательно допустила утечку информации, из которой стало ясно, что Macan будет мощнее, но лишится дизелей.

Компания Porsche, представившая на днях в Шанхае вседорожник Macan, переживший рестайлинг, обошла стороной характеристики его двигателей. Однако, сознательно допустила утечку информации, из которой стало ясно, что Macan будет мощнее, но лишится дизелей.