Император российской эстрады прилетел в Баку на фестиваль Жара не только, чтобы спеть, но и как ведущий. Вместе с Яной Чуриковой на протяжении нескольких часов он представлял гостей праздника. Но не обошлось без конфуза.

Император российской эстрады прилетел в Баку на фестиваль "Жара" не только, чтобы спеть, но и как ведущий. Вместе с Яной Чуриковой на протяжении нескольких часов он представлял гостей праздника. Но не обошлось без конфуза.В Баку прилетела и Софи Кальчева., бывшая возлюбленная Николая Баскова. На сцену фестиваля "Жара" она должна была выйти с песней "Красная помада". А перед тем певице предстояло пройти по красной дорожке.Но в гримерной она, очевидно, отметила приезд в столицу гостеприимного Азербайджана. И не рассчитала, что в 36-градусную жару даже небольшие возлияния – не лучшая идея. Словом, Софи немного разгорячилась от выпитого. А тут еще бывший возлюбленный – красивый, цветущий, похудевший – рядом стоит. Девичья душа в итоге не выдержала и Софи закатила истерику."Коля, возьми меня на ручки, ну пожалуйста, – хныкала Кальчева. – Я не могу идти, мне жарко, мне дурно, меня тошнит. Коля, ну будь человеком!" "Снимай каблуки и топай сама!" – Басков, который выпивку и выпивающих не любит, пришел в ужас от перспективы тащить Софи на себе. "Коля, у тебя совести нет! Я прямо тут упад у и буду лежать пусть тебе будет стыдно!" – не унималась Софи. Назревал скандал и на парочку уже были направлены объективы любопытствующих. "Ну, возьми хоть ты меня!" – просила теряющая надежду певица охранника который следовал рядом.Конечно, Софи очень жаль. Молодая, цветущая, красивая, она достойна счастья. И как же горько ей видеть, как Басков теперь милуется с другой, как взяла его в оборот Виктория Лопырева. Может, из-за этих переживаний Кальчева и позволила себе слабость и капризы. Она – женщина, ей – простительно.