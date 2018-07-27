Российский футбольный союз официально объявил о подписании нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Договор заключен на два года с возможностью продления на такой же срок. Перед наставником национальной команды ставится задача выхода на Евро-2020.

Российский футбольный союз официально объявил о подписании нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Договор заключен на два года с возможностью продления на такой же срок. Перед наставником национальной команды ставится задача выхода на Евро-2020.Черчесов поблагодарил руководство РФС за доверие и заявил, что рад продолжить работу с национальной командой. Также он отметил, что тренерский штаб сборной будет выполнять свою работу с достоинством, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что тренерский штаб будет получать 2,5 миллиона евро без учета бонусов.